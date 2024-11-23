Руслана стала участницей шоу "Маска" в Бельгии: яркие фото и видео

Руслана в бельгийской адаптации шоу "Маска"

На проект певица была приглашена как международная звезда. В своем посте она отметила, что эта история продолжалась больше года - от первой встречи с продюсерской командой до момента, когда исполнительница раскрыла лицо в эфире без маски.

Руслана рассказала, что многие ее друзья спрашивали о постоянных поездках в Брюссель, но настоящую причину она смогла раскрыть лишь нескольким людям из команды. Теперь, после окончания для нее шоу, звезда может наконец-то озвучить все подробности.

Знаменитость отметила, что до последнего не догадывалась, какой образ ее ждал, и увидела его исключительно в конечном итоге:

"От начала и до конца образ Zeeduivel - это полностью задумка продюсеров.

Как результат, мы получили яркий образ рок-звезды, которая смотрит на мир широко открытыми глазами, с яркой улыбкой, но в то же время у нее крепкие и острые зубы, что демонстрирует ее сильный характер и несокрушимость. Этот образ полностью соответствует образу не только меня, но и всех украинцев и Украины".

Лыжичко подчеркнула, что к своему участию отнеслась как к возможности напомнить бельгийской аудитории об Украине и рассказать о ней что-то новое. И хотя, согласно правилам, она не могла ничего говорить, донесение информации об Украине происходило посредством песен. Потому к выбору репертуара Руслана подходила с максимальной ответственностью.

Певица отметила, что за период участия в проекте образ Zeeduivel наделал немало переполоха и поднял много волнений. Ее персонаж успел спеть вместе с местной звездой, певицей Natalia, а также дважды "зажечь" перед 15-тысячной аудиторией в местном Дворце спорта.

К слову, "Маска" - это музыкальное шоу компании Fremantle Limited, адаптированное в разных странах, в том числе и в Украине. В нашей стране раньше выпустили два сезона, и ведущим был Владимир Остапчук.