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Де у минулому працювали Руслана, Білик та alyona alyona. Вгадайте, хто був директором, а хто - колектором

Вівторок 12 грудня 2023 09:26
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Де у минулому працювали Руслана, Білик та alyona alyona. Вгадайте, хто був директором, а хто - колектором Ви будете здивовані (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не усі українські зірки потрапили у шоу-бізнес одразу після того, як стали дорослими. Деякі з них довго йшли до популярності, а тому працювали не співачками, як-от Ірина Білик та реперка alyona alyona. До того ж не усі артистки постійно віддавалися лише творчості.

Ким працювали зірки, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: "Вікіпедія", інтерв'ю alyona alyona для шоу "Тихий вечір" з Оленою Кравець.

Ірина Білик

Співачка, яка у 10 років написала свою першу пісню, завжди займалася творчістю. У 18 років Білик закінчила музичну школу й одразу почала працювати. Навіть перша посада артистки була пов'язана з її улюбленою справою.

Де у минулому працювали Руслана, Білик та alyona alyona. Вгадайте, хто був директором, а хто - колекторомКим працювала Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Тоді вона викладала музику для дітей та мала свій постійний клас. Потім Білик вступила до Київського музичного училища й розпочала кар'єру співачки.

Руслана

Відома співачка, як виявилося, не завжди займалася лише творчістю. Після Помаранчевої революції Руслана Лижичко стала депутатом. А потім вона працювала заступником директора на студії звукозапису "Люксен".

Де у минулому працювали Руслана, Білик та alyona alyona. Вгадайте, хто був директором, а хто - колектором

Ким працювала Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Мало того, задовго до "Євробачення" саме на цій студії співачка була головним медіаменеджером.

alyona alyona

Реперка Альона Савраненко (справжнє ім'я артистки) ніколи не приховувала, що працювала на багатьох посадах. Вона почала заробляти гроші з 15 років. alyona alyona працювала продавчинею на ринку, касиркою та прибиральницею. Також вона "вибивала" борги з людей, коли була колекторкою.

Де у минулому працювали Руслана, Білик та alyona alyona. Вгадайте, хто був директором, а хто - колекторомКим у минулому працювала реперка (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Майбутня реперка телефонувала боржникам та змушувала їх погасити кредити. А безпосередньо перед тим, як стати популярною, Савраненко працювала у дитячому садочку вихователькою й завідувачкою.

Раніше ми вже розповідали, ким працювали Потап, Пивоваров та Остапчук.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що відома блогерка поскаржилася на lifecell

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Ірина Білик Руслана Лыжичко звезды шоу-бизнеса