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Руслана показала редкое фото с мужем и трогательно обратилась к нему

Воскресенье 29 декабря 2024 15:45
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Руслана показала редкое фото с мужем и трогательно обратилась к нему Руслана с мужем (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)
Автор: Иванна Пашкевич

29 декабря украинская певица Руслана Лыжичко празднует со своим мужем Александром Ксенофонтовым 29-ю годовщину свадьбы. Соответствующей фотографией звезда поделилась в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так, по случаю праздника Руслана показала нежное архивное фото с любимым, сделанное на Ай-Петри в тогда еще мирном Крыму.

Певица пообещала, что они непременно поедут туда после победы и деоккупации.

"29 лет, как я самая счастливая, что у меня есть ты, Александр. С нашей годовщиной! Ты мой все! мир! P.S. Это фото сделано на Ай-Петри в Крыму. Мы обязательно с тобой еще туда вернемся!", - подписала снимок Лыжичко.

Руслана показала редкое фото с мужем и трогательно обратилась к нему

Руслана с мужем (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Напомним, история любви Русланы и Александра берет свое начало в середине 90-х, когда Руслана только начинала свой путь в музыкальной индустрии. Их соединила общая страсть к музыке: Ксенофонтов, имея большой опыт в продюсировании, стал ее наставником и поддержкой.

В 1995 году пара официально узаконила свои отношения, став мужем и женой. Вместе они создали немало успешных проектов, в частности, знаковый альбом "Дикие танцы", который принес Украине победу на конкурсе "Евровидение".

Лыжичко говорит, что ее семья с Александром является полноценной и гармоничной, даже без детей. В то же время певица откровенно признается, что мечтает о материнстве и верит, что у них с мужем еще все впереди.

Руслана показала редкое фото с мужем и трогательно обратилась к нему

Руслана с мужем (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Недавно Руслана откровенно высказалась о кризисе в браке.

Также она призналась, почему ей стыдно за политическую карьеру.

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