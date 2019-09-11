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Русификация в действии: в Ивано-Франковских школах разгорелся скандал из-за азбуки

STYLERЖизнь    11.09.2019 - 16:16
Русификация в действии: в Ивано-Франковских школах разгорелся скандал из-за азбуки
В школы закупили русские азбуки (Коллаж РБК-Украина)

Экс-начальница Богородчанского управления образования решила продвигать русский язык с первого класса

В Ивано-Франковской области в Богородчанском районе разгорелся скандал из-за внедрения в школы русского языка, а именно открытой "русификации" учебного процесса. Так, экс-начальница Богородчанского управления образования по фамилии Савчук закупила для первых классов начальной школы азбуки на русском языке. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Мария Рудик.

"Русификацию в Богородчанском районе экс-начальница Богородчанского управления образования Савчук решила ввести, начиная с первых классов. Закупив детские азбуки во все школы района на русском языке и ни одной на украинском языке, об их стоимости я вообще молчу!" - написала Мария.

Также автор поста утверждает, что в школы закуплены китайские игрушки и мольберты по "космическим" ценам. Все это передали в школы без единых документов и накладных.

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"Она закупила китайские игрушки и мольберты по цене самых дорогих игрушек, которые есть в продаже! И все это передала в школы района без накладных и любых подтверждащих документов!!!" - уверяет Мария.

Русификация в действии: в Ивано-Франковских школах разгорелся скандал из-за азбукиСкриншот поста (facebook.com/lesia.marija)

Русификация в действии: в Ивано-Франковских школах разгорелся скандал из-за азбукиРусификация в действии: в Ивано-Франковских школах разгорелся скандал из-за азбукиРусификация в действии: в Ивано-Франковских школах разгорелся скандал из-за азбукиФото: Покупки доставили в школы без накладных (facebook.com/lesia.marija)

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