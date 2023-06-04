Русалки, вінки для корів і освячене зілля: яких обрядів дотримувались наші предки на Зелені свята
Цьогоріч українці відзначатимуть Трійцю або так звані Зелені свята 4 червня. Здавна наші пращури дотримувались багатьох обрядів та ритуалів у ці дні. Частина з них дійшла до наших часів, а от решта - залишилась тільки в етнографічних записах.
Про те, яких обрядів дотримувались українці в давнину, розповіла етнографиня Анастасія Кривенко на своїй сторінці в Instagram.
Яких обрядів дотримувались наші предки
"У народі вірили, що саме на Зелені свята починається літо. Тож існує дуже багато обрядів, звичаїв та вірувань, пов’язаних з цією важливою датою", - пояснює експертка.
Основний зміст цих традицій - вшанування пращурів та магічний вплив на врожайність, а також українці в давнину вірили, що саме на Зелені свята з того світу приходять померлі душі - русалки.
Кривенко розповіла про ритуали, яких дотримувались наші предки в давнину на це свято.
Піти на поминальну службу
Субота напередодні трійці - це день, коли вшановують пам'ять усіх померлих. Особливо тих, котрі померли передчасно - внаслідок вбивства, трагічної загибелі, важкої хвороби, нещасного випадку, а також тих, то пропав безвісти.
Лише цього дня дозволяється поминати самогубців.
"Задушниця" - поминальна субота перед Трійцею, картина Івана Мирквички, 1890 р. (фото: Вікіпедія)
Прикрасити хату зеленню
У суботу існує звичай прикрашати гілками дерев і квітами свої оселі, ворота, городи, поля, цвинтарі і навіть церкви. Зілля є не лише прикрасою, воно вважається оберегом від злих сил.
Наші предки вірили, що в цих рослинах перебувають душі покійників, які приходять на землю на Зелені свята.
Сплести корові вінок
У деяких місцевостях у Зелену суботи пастухи плели корові вінок із барвінку. Вінок зберігали у хліві, щоб вберегти корову від відьом і нечисті. На Бойківщині під час виплітання вінків для худоби навіть співали спеціальні пісні - ладканки.
Посвятити зілля
В неділю зранку традиційно освячують у церкві букетики з польових квітів. Заведено їх зберігати за образами, на горищі, на підвіконнях впродовж цілого року.
Наші предки вірили, що ці трави вбережуть від грому, бурі та всього лихого. Їх також носили з собою і використовували для лікування та захисту.
Зустріти і провести русалок
У давнину українців вірили, що на Зелені свята русалки повертаються на землю і перебувають тут впродовж тижня. Тому цей тиждень називають "русальним".
Для того, що не розізлити русалок, люди намагалися їх належно зустріти та через тиждень провести у потойбіччя.
Тарас Шевченко "Русалки", 1857 рік (фото із відкритих джерел)
Раніше ми ділились унікальними фото столітньої давнини зі святкування Великодня.
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