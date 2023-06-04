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Русалки, венки для коров и освященное зелье: какие обряды соблюдали наши предки на Зеленые праздники

Новина українською →
Воскресенье 04 июня 2023 06:20
Русалки, венки для коров и освященное зелье: какие обряды соблюдали наши предки на Зеленые праздники Какие обряды проводили украинцы на Зеленые праздники в древности (фото: rakurs.ua)
Автор: Василина Копытко

В этом году украинцы будут отмечать Троицу или так называемые Зеленые праздники 4 июня. В древности наши соблюдали много разных обрядов и ритуалов. Часть из них дошла до наших времен, а остальные - остались только в этнографических записях.

О том, какие обряды соблюдали украинцы в древности, рассказала этнограф Анастасия Кривенко на своей странице в Instagram.

Какие обряды соблюдали наши предки

"В народе верили, что именно на Зеленые праздники начинается лето. Так что существует очень много обрядов, обычаев и верований, связанных с этой важной датой", - объясняет эксперт.

Основное содержание этих традиций - почитание предков и магическое влияние на урожайность, а также украинцы в древности верили, что именно на Зеленые праздники с того света приходят умершие души - русалки.

Кривенко рассказала о ритуалах, которые соблюдали наши предки в древности на этот праздник.

Пойти на поминальную службу

Суббота накануне троицы - это день, когда чтят память всех умерших. Особенно умерших преждевременно - в результате убийства, трагической гибели, тяжелой болезни, несчастного случая, а также пропавших без вести.

Только в этот день разрешается поминать самоубийц.

Русалки, венки для коров и освященное зелье: какие обряды соблюдали наши предки на Зеленые праздники"Задушница" - поминальная суббота перед Троицей, картина Ивана Мирквички, 1890 г. (фото: Википедия)

Украсить дом зеленью

В субботу существует обычай украшать ветвями деревьев и цветами свои дома, ворота, огороды, поля, кладбища и даже церкви. Зелье является не только украшением, оно считается оберегом от злых сил.

Наши предки верили, что в этих растениях находятся души усопших, которые приходят на землю на Зеленые праздники.

Сплести корове венок

В некоторых местностях в Зеленую субботу пастухи плели корове венок из барвинка. Венок хранили в хлеву, чтобы уберечь корову от ведьм и нечисти. Бойки во время плетения венков для скота даже пели специальные песни - ладканки.

Посвятить зелье

В воскресенье утром традиционно освящают в церкви букетики из полевых цветов. Заведено хранить их за образами, на чердаке, на подоконниках в течение целого года.

Наши предки верили, что эти травы уберегут от грома, бури и всего дурного. Их также носили с собой, использовали для лечения и защиты.

Встретить и провести русалок

В старину украинцы верили, что на Зеленые праздники русалки возвращаются на землю и находятся здесь в течение недели. Поэтому эту неделю называют "русальной".

Для того чтобы не разозлить русалок, люди пытались их должным образом встретить и через неделю провести в потусторонний мир.

Русалки, венки для коров и освященное зелье: какие обряды соблюдали наши предки на Зеленые праздникиТарас Шевченко "Русалки", 1857 год (фото из открытых источников)

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