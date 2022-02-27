Румыния предоставит Украине боеприпасы и военную технику
Румыния поможет Украине (facebook.com.GeneralStaff)
Румыния предоставит Украине военную и гуманитарную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В частности, назвали перечень того, что предоставят украинцам:
- боеприпасы,
- бронежилеты,
- каски,
- топливо,
- медицинское оборудование,
- медикаменты.
Также страна готова лечить в своих военных госпиталях раненых украинцев.
Добавим, что сегодня, 27 февраля - четвертые сутки масштабного вторжения России в Украину. ВСУ и обычные украинцы обороняются от агрессора всеми силами.
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