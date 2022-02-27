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Румыния предоставит Украине боеприпасы и военную технику

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Воскресенье 27 февраля 2022 14:58
Румыния предоставит Украине боеприпасы и военную технику Румыния поможет Украине (facebook.com.GeneralStaff)
Автор: Татьяна Самарук

Румыния предоставит Украине военную и гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В частности, назвали перечень того, что предоставят украинцам:

  • боеприпасы,
  • бронежилеты,
  • каски,
  • топливо,
  • медицинское оборудование,
  • медикаменты.

Также страна готова лечить в своих военных госпиталях раненых украинцев.

Добавим, что сегодня, 27 февраля - четвертые сутки масштабного вторжения России в Украину. ВСУ и обычные украинцы обороняются от агрессора всеми силами.

Ранее мы сообщали, что Германия заявила о "развороте на 180 градусов" относительно поставок оружия Украине.

Также мы писали, что война России с Украиной грозит российскому автопрому масштабными проблемами.

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