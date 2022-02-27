Настал этот момент. Германия заявила о "развороте на 180 градусов" по поставкам оружия Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об отказе Берлина от своей позиции относительно непоставки оружия Украине. По ее словам, Германия решила развернуться на 180 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Бербок в Бундестаге.

Несколько недель назад Бербок заявила, что поворот внешней политики на 180 градусов по поставкам оружия произойдет "в нужный момент".

"Сейчас наступил для этого момент", - сказала глава немецкого МИДа в Бундестаге, обвинив Россию в том, что она обманула Запад заявлениям о нежелании войны с Украиной.

Она отметила, что Германия не может оставлять Украину беззащитной перед агрессором, который несет за собой только смерть и опустошение.