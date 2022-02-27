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Война России с Украиной грозит российскому автопрому масштабными проблемами

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Воскресенье 27 февраля 2022 14:22
Война России с Украиной грозит российскому автопрому масштабными проблемами Завод Volkswagen в Калуге (Фото: Volkswagen)
Автор: Александр Мороз

Российское вторжение в Украину вызвало панику на европейских и мировых рынках и стало головной болью автопроизводителей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание MotorTrend.

Сильнее всего пострадают европейские автопроизводители, но и корейскому альянсу Hyundai/Kia ничего хорошего не светит. Несколько мировых автопроизводителей уже приостановили поставки автомобилей в Россию. В их числе Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Jaguar Land Rover.

Компании, сталкиваются с давлением общественности и не хотят выглядеть дружелюбными по отношению к агрессору. Ситуация осложняется тем, что в России существуют совместные предприятия с ведущими мировыми концернами.

И все они пострадают, когда в связи с международными санкциями начнутся перебои с поставками зарубежных комплектующих, в том числе, и полупроводников.

Война России с Украиной грозит российскому автопрому масштабными проблемами

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Например, завод в Санкт-Петербурге, который Hyundai Group недавно выкупил у General Motors – буду выпускать Hyundai Tucson, Palisade и Kia Sportage для экспорта в этом году в Северную Америку и Европу. В прошлом году корейский концерн продал в России 373 тысячи автомобилей на сумму 2,5 миллиарда долларов, а также автозапчастей и компонентов на $1,45 млрд.

Другие крупные мировые автопроизводители, в том числе концерны Renault, Stellantis и Toyota, также производят автомобиле в России. Renault уже объявила, что ее предприятие в Москве будет остановлено с 28 февраля по 5 марта из-за "ужесточения пограничного контроля в странах транзита и вынужденную необходимость изменить ряд логистических маршрутов". Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ также частично принадлежит Renault.

Война России с Украиной грозит российскому автопрому масштабными проблемами

Концерн Stellantis собирает автомобили на заводе в Калуге, где также выпускаются модели Mitsubishi. В 2021 году производство автомобилей Peugeot, Citroen и Opel в Калуге удвоилось, а общий объем продаж Stellantis в России вырос на 65 процентов. В начале этого года французы собирались выпускать на этом предприятии коммерческие автомобили, но война разрушила эти планы.

"Если мы не можем обеспечить комплектующими завод, если это реальность, то мы должны либо перенести это производство на другие заводы, либо просто ограничить себя", — заявил глава Stellantis Карлос Таварес.

Toyota производила Camry в России на протяжении десятилетий и имеет локализованное производство на заводе в Шушарах. Однако, как Volkswagen и Skoda пока не рассказывает о своих дальнейших планах.

Но все автопроизводители надеются на быстрое прекращение боевых действий и возвращение к решению конфликта исключительно на основе международного права.

Напомним, что компания Rolls-Royce приняла решение о прекращении закупок титана у России для производства крыльчаток авиационных турбин.

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