Рулят ублюдки и уголовники: дончанин рассказал о суровой жизни в "ДНР"

Фото: Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Дончанин поддерживает украинскую власть

Житель Донецка рассказал о том, как сейчас живут люди на оккупированных территориях Донбасса. По его словам, у руля сейчас находятся "ублюдки и уголовники", на блокпостах творится беспредел, человека могут обыскать и взять у него, что пожелают. О суровой реальности мужчина рассказал украинскому политологу Максиму Яли, который ехал с ним в поезде "Мариуполь - Киев".

Именно Максим пересказал слова дончанина о ситуации в Донецке в своем посте на Facebook. Жителю Донбасса 60 с лишним лет, несмотря на жизнь в оккупации, он поддерживает Украину.

Фото: Блокпост в "ДНР" (news.dn.ua)

"Ненавидит этих гопников за то, что в 2014-2015 гг..еще работая в интернате, не получал больше года ни копейки зарплаты.. Был вынужден искать хоть какой-то металлолом, чтобы сдать и купить еду... Пожалуй, впервые узнал, что большая часть "гуманитарной помощи" Ахметова была просроченной... Но и за ней люди в Донецке были вынуждены ездить по всему городу, т.к. адреса раздачи менялись по несколько раз на день...", - пишет Максим Яли о мужчине.

Максим сообщил, что его шокировали цены на продукты на оккупированных территориях, а также поразило то, что под видом белорусских продуктов продают местные - донецкие.

Скриншот поста (Facebook/Максим Яли)

"Отдельно шокировали цены на продукты. Помидоры - 200 р. (80 гр). Даже в Киеве в 2 р. меньше...Если кратко - овощи, которые обходными путями все-таки еще туда попадают, стоят минимум в 2 раза больше, чем в соседнем Марике (120 км). Ну а остальное- отвратительного качества. Даже схему придумали - пару месяцев продавали "молочку " белорусскую. Людям понравилось, начали брать. Ну а потом начали двигать дерьмо, с с названием "белорусская " А читаешь адрес - произведено в Донецке..) При этом пенсии - около 4000 р. (И это не худший вариант!) При чем после повышения... Стартовали с 2500 (1000гр) ... Все кто мог из молодежи, уехали...", - написал политолог.

По словам Максима, мужчина сообщил, что люди в "ДНР" устали от войны, но сколько еще времени понадобится, "чтобы вправить им мозги".

Как ранее мы писали, двое боевиков-террористов были ликвидированы украинской армией на Донбассе.

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