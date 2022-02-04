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Руководителя Службы безопасности "ПриватБанка" обвинили во вмешательстве в деятельность полиции: что известно

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 20:31
Руководителя Службы безопасности "ПриватБанка" обвинили во вмешательстве в деятельность полиции: что известно Фото: "ПриватБанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Руководитель службы безопасности "ПриватБанка" Сергей Болотин помешал сотрудникам полиции вручить повестку члену правления банка.

Об этом стало известно из Telegram-канала профсоюза "ПриватБанка".

"Руководитель службы безопасности 13.01.2022 в 20:00, якобы использовав свое служебное положение, дал указание охране банка в г. Днепр оставить свои рабочие места, прекратить выполнять функции охраны, используя служебный автомобиль, явиться в ресторан Vinovnik для якобы оказания силовой поддержки члену правления "ПриватБанка" в конфликте с неизвестными лицами", - говорится в сообщении. Также отмечается, что он якобы вызвал несколько экипажей частной охранной компании.

Как позже стало известно из объяснительных записок сотрудников, руководитель службы безопасности якобы намеренно не проинформировал сотрудников банка о том, что названный им "конфликт с неизвестными" есть не что иное, как вручение сотрудниками полиции повторной повестки одному из членов правления банка, который не явился по первому требованию.

"В результате сотрудники банка по указанию руководителя службы безопасности вмешались в деятельность правоохранительных органов и оказали сопротивление сотрудникам полиции", - говорится в сообщении и отмечается, что в результате конфликта никто не пострадал, а член правления "ПриватБанка" в очередной раз уклонился от процессуального обязательства. По мнению профсоюза, руководитель службы безопасности совершил правонарушение по ст. 343 ч. 2 УК Украины.

Как сообщалось, ранее сотрудники Службы безопасности "ПриватБанка" создали профсоюз. Также они обвинили руководителя службы Сергея Болотина в коррупции.

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