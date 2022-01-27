Сотрудники Службы безопасности "ПриватБанка" создали профсоюз: в чем причина

Сотрудники Службы безопасности "ПриватБанка" создали профсоюз. Также они обвинили руководителя службы Сергея Болотина в коррупции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал профсоюза.

Причиной объединения сотрудников в общественную организацию, по их утверждению, является коррупция со стороны руководителя Службы безопасности Сергея Болотина и отсутствие мер реагирования со стороны высшего руководства ПриватБанка, в частности, председателя правления Герхарда Бьоша и Шерон Иски.

В частности, профсоюзы сообщают, что обладают заключением аудита по взаимодействию руководителя Службы безопасности с охранными компаниями от 2020 года по результатам которого были выявлены многочисленные нарушения тендерных процедур, превышение полномочий при заключении договоров, заключения договоров на предоставление охранных услуг по завышенным ценам.

Также по их данным до национализации "ПриватБанка" расходы на охранные услуги финансового учреждения составляли 90 млн грн, после национализации и назначения на должность Болотина сумма расходов возросла до 400 млн грн.

"Руководитель Службы безопасности Болотин Сергей Геннадиевич в 2018 году вопреки заключению тендерного комитета превысил свои полномочия и заключил договора с ООО "Олимп Безпека Сервис" на оказания услуг противопожарной сигнализации, ценовые предложения которой были гораздо выше других участников конкурса", - говорится в обращении сотрудников.

В целом же профсоюз утверждает о наличии 15 эпизодах подобных коррупционных нарушений.