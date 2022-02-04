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Керівника Служби безпеки "ПриватБанку" звинуватили у втручанні в діяльність поліції: що відомо

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 20:31
Керівника Служби безпеки "ПриватБанку" звинуватили у втручанні в діяльність поліції: що відомо Фото: "ПриватБанк" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Керівник служби безпеки "ПриватБанку" Сергій Болотін завадив співробітникам поліції вручити повістку члену правління банку.

Про це стало відомо з Telegram-каналу профспілки "ПриватБанку".

"Керівник служби безпеки 13.01.2022 о 20:00, нібито використавши своє службове становище, дав вказівку охороні банку в м. Дніпро залишити свої робочі місця, припинити виконувати функції охорони, використовуючи службовий автомобіль, з'явитися до ресторану Vinovnik для нібито надання силової підтримки члену правління "ПриватБанку" у конфлікті з невідомими особами", - йдеться у повідомленні. Також наголошується, що він нібито викликав кілька екіпажів приватної охоронної компанії.

Як пізніше стало відомо з пояснювальних записок співробітників, керівник служби безпеки нібито навмисно не поінформував співробітників банку про те, що названий ним "конфлікт з невідомими" є не що інше, як вручення співробітниками поліції повторної повістки одному з членів правління банку, який не з'явився за першої вимоги.

"В результаті співробітники банку за вказівкою керівника служби безпеки втрутилися в діяльність правоохоронних органів та чинили опір співробітникам поліції", — йдеться у повідомленні та наголошується, що внаслідок конфлікту ніхто не постраждав, а член правління "ПриватБанку" вкотре ухилився від процесуального зобов'язання. На думку профспілки, керівник служби безпеки вчинив правопорушення за ст. 343 ч. 2 КК України.

Як повідомлялося, раніше співробітники Служби безпеки "ПриватБанку" створили профспілку. Також вони звинуватили керівника служби Сергія Болотіна у корупції.

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