Руки-базуки: Седокова опозорилась из-за лишнего веса

Анна Седокова опубликовала в соцсети новый снимок и нарвалась на критику пользователей. Фанаты отметили, что артистка поправилась и посоветовали ей следить за фигурой. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

На снимке экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова позирует в черном платье с глубоким декольте, которое доходит практически до талии.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Исполнительница не перестает эпатировать поклонников сексуальными фото. Одним подписчикам это нравится, другие, напротив, считают, что подобное поведение показывает Седокову не в лучшем свете. Кроме того, некоторые фанаты поспешили отметить, что певица располнела:

Руки-базуки

Ань, худей и горя не знай. Сама понимаешь, толстушки - повод для насмешек.

С губами перебор.

Красиво, но не свое.

Вас не узнать.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова поразила признанием о школьных годах.

А также рассказывали о том, что вульгарный образ Седоковой перешел все границы (видео).