Как в дешевом порно: вульгарный образ Седоковой перешел все границы (видео)

Седокова нарвалась на жесткую критику
Анна Седокова, которая "славится" своей чрезмерной пошлостью и вульгарностью, на этот раз и вовсе перешла все границы. Так, исполнительница опубликовала в Instagram видео, которое вызвало гнев фанатов.
"Сегодня в Одессу мы приехали большим составом. Большим и очень красивым", - написала артистка под роликом.
Анна Седокова (видео: instagram.com/annasedokova)
Пользователи были шокированы от увиденного. Многие посчитали, что певица перешла все возможные грани допустимого и ведет себя совершенно не так, как подобает женщине в ее возрасте:
Анна Седокова (скриншот: instagram.com/annasedokova)
Напомним, что Седокову разнесли за вульгарный клип "ЯЖЕМАТЬ". При этом артистка отметила, что ее клип является вызовом и ей все равно на негативную реакцию.
Ранее сообщалось о том, что Седокова рассказала девушкам о том, как понравиться мужчине.