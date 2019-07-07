ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как в дешевом порно: вульгарный образ Седоковой перешел все границы (видео)

STYLERПерсоны    07.07.2019 - 11:14
Как в дешевом порно: вульгарный образ Седоковой перешел все границы (видео)
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova))

Седокова нарвалась на жесткую критику

Анна Седокова, которая "славится" своей чрезмерной пошлостью и вульгарностью, на этот раз и вовсе перешла все границы. Так, исполнительница опубликовала в Instagram видео, которое вызвало гнев фанатов.

"Сегодня в Одессу мы приехали большим составом. Большим и очень красивым", - написала артистка под роликом.

Анна Седокова (видео: instagram.com/annasedokova)

Пользователи были шокированы от увиденного. Многие посчитали, что певица перешла все возможные грани допустимого и ведет себя совершенно не так, как подобает женщине в ее возрасте:

  • Совсем с ума сошла, можно быть сексуальной на грани фола, как это делает Мадонна, но здесь, как в дешевых немецких порно, даже противно и гадко становится.
  • Аня! Остановись! Это отталкивает от тебя!
  • То, как Вы в последнее время позиционируете свою сексуальность - эти просто пошло и безвкусно.
  • А если ваша дочь увидит эту грязь?
  • Мне стыдно за такие клипы.

Как в дешевом порно: вульгарный образ Седоковой перешел все границы (видео)

Анна Седокова (скриншот: instagram.com/annasedokova)

Напомним, что Седокову разнесли за вульгарный клип "ЯЖЕМАТЬ". При этом артистка отметила, что ее клип является вызовом и ей все равно на негативную реакцию.

Ранее сообщалось о том, что Седокова рассказала девушкам о том, как понравиться мужчине.

"Надоело стесняться": Анна Седокова рассказала, как борется с целлюлитом Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)
Новости Украины Анна Седокова
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь