Руфер Mustang Wanted: Со мной решительно настроены покончить

Григорий начал получать угрозы и появилась реальная возможность его похищения. Люди, связанные с правительством России, объявили награду за его поимку. Некоторые не особо стеснялись писать об этом даже в соцсетях.

Так как акция получила большой резонанс, желающих подзаработать было достаточно. Затем последовало объявление в розыск со стороны РФ. А сам Mustang Wanted поехал в донецкий аэропорт, чем еще больше накалил градус.

"Это был очень удобный месседж для ва*ных россиян - звезду покрасил убийца-бандеровец, надо его за это привлечь к ответственности/наказать", - объясняет Григорий.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Однако, ввиду популярности акций нашего экстремала, у него появились и доброжелатели в правоохранительных органах, которые регулярно "подгоняли" ему информацию о том, "где опасно находится, откуда лучше уехать".

"Немного информации я получал даже с территории РФ. Забавный был случай, когда группа похитителей консультировалась с одним человеком из тюрьмы на мой счет, а он находился в камере с моим человеком, который успел связаться со мной", - вспоминает Григорий.

Стандартный план был такой: связаться с дерзким руфером от имени издания или журналиста, пригласить на интервью, а затем скрутить и вывезти на территорию РФ…

"О таком сценарии мне удалось узнать несколько раз, а еще есть многие попытки, о которых я не узнал, так как долгое время не давал интервью никому, а если связывался с журналистами, то только дистанционно (это интервью Григорий тоже давал, будучи заграницей - Ред.)", - рассказывает он.

Мустангу пришлось по несколько раз менять не только место жительства и телефон, но и имя - в 2014-м он официально стал "Слава Україні" (на вопрос, как записан он в паспорте сегодня, Григорий отвечать отказался, так как "это связано с безопасностью).

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Спустя некоторое время ему начали "регулярно сообщать о попытках и планах похищения".

Вместе с тем он продолжал проводить патриотические акции. В 2015 году он делал несколько фото в футболке с украинским гербом в Берлине и во Львове (на самой высокой антенне в центре). И каждая подобная акция вызывала резонанс, "взбудораживая" в том числе российских чиновников и правоохранителей.

Весной того же года Григорий отправился в АТО, а именно - в Широкино. Там "риск быть похищенным минимальный, но есть другие опасности".

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

"Мой информатор снова мне сообщает, что находиться в Киеве очень небезопасно, и я еду в Европу. Каждый раз информатор мне говорил, что больше никаких акций, публикаций - вообще ничего делать нельзя, так как я таким способом привлекаю больше внимания и увеличиваю шансы на то, что со мной что-то случится", - говорит сегодня руфер.

В июле он поднялся на самый известный в мире собор в Барселоне - Саграда Фамилия, где снова сфотографировался в футболке с украинским гербом. И все это время киевлянин "совмещал осторожность со своей активностью".

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

В 2018 году ему настоятельно рекомендовали уехать из Украины.

"Сначала на несколько недель, потом все затянулось. В итоге меня не было в Украине полгода. Находясь заграницей, я наблюдал за событиями, когда взяли в плен наших моряков. У меня была футболка на украинскую тематику, я решил, что она подошла к этому случаю", - вспоминает Григорий.

После этого снимка ему сообщили, что и в Европе не очень безопасно для него. Поэтому парень уехал в Азию. Сингапур, Гонконг, Сеул…

В Украину Григорий снова вернулся в 2020 году. И даже принимал активное участие в популярном YouTube-проекте "ЗупиниЛося".

"Это крутой проект. Я думаю, он поменял меня в лучшую сторону. Когда сталкиваешься с кугутами разных социальных слоев - очень не хочется себя с такими отождествлять. Я стал чаще думать об ответственности своих поступков как гражданина. Парковка - это такой элементарный вопрос, но является маркером нашей культуры", - рассказывает он.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Но каким одним словом описать эту черту украинцев-нарушителей - Мустанг не знает.

"Человек, который на 5 минуток останавливается на пешеходном переходе, потому что ему лень пройти 50 метров пешком... За эти 5 минуточек другой автомобиль может реально сбить человека из-за отсутствия видимости. И это настолько очевидно, но "пятиминуточный" не может и не хочет думать об этом. Как это назвать - глупость, безрассудство, эгоизм? Я стараюсь не раздражаться, я стараюсь не быть таким", - признается руфер.

В целом же, по словам Григория, его родной Киев - прекрасный город.

"Проблемы всегда создают организмы, его населяющие. Я думаю, очень большая проблема - ментальность. Наладить инфраструктуру действительно нужно. Но все равно придется перебарывать внутреннего жлоба, который в разных пропорциях есть в каждом из нас… Человек не хочет меняться сам, хочет, чтобы все прекрасные перемены происходили сами по себе и без его участия. Налоги тоже платить не хочет. Как эту проблему назвать - ментальность?" - задается риторическим вопросом руфер.

"Городская власть работает очень плохо, все это в связке дает нам то, что мы видим вокруг. Некоторые проекты дорогостоящие, а некоторые коррупционные схемы, вроде маршруток, неплохо было бы прикрыть уже сейчас. Но для этого нужна политическая воля, а ее нет", - с грустью говорит Мустанг.

Кстати, Григорий и сам встречался с киевским градоначальником. Однако это была не очень лицеприятная встреча.

После этого события, по словам Мустанга, он получил несколько телефонных угроз от неизвестных. Правда, все они, к счастью, оказались несерьезными.

В 2021 году Григорий начал планировать "несколько интересных акций, направленных против российской оккупации".

"Я давно понял, что лучше всего делать масштабные акции, чтобы привлечь внимание к нашей проблеме. Тогда сообщения про Украину появляются в международных СМИ и больше людей узнают и не забывают о событиях, которые разворачиваются здесь. Я считаю, что информация - это одно из главных и действенных оружий, которые на данный момент у нас имеются", - говорит он.

И как только Mustang Wanted решил снова напомнить миру о преступной деятельности российских властей и о том, что Кремль не собирается возвращать оккупированные украинские территории, его жизнь снова оказалась под угрозой.

"Теперь я получил информацию со всех своих источников: со мной решительно настроены покончить. Мне не простили старые заслуги, а то, что я продолжаю действовать в направлении, заданном в 2013-2014 годах, выводит моих недоброжелателей из себя окончательно", - отмечает Григорий.

При этом, если "раньше было больше попыток приехать из РФ и отвезти на "добровольную сдачу", то сейчас, говорит Григорий, "угроза непосредственно на территории Украины".

"К великому моему сожалению, у нас есть часть общества, которая симпатизирует российским оккупантам. У нас есть партия, которая открыто их поддерживает… Лично мое мнение - такие партии вообще существовать не должны! Но они есть и действуют в интересах РФ…" - сетует активист.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Спрашиваем Григория: не жалеет ли он, что в 2014 году был готов обменять себя на Надежду Савченко, которая сидела в российской тюрьме, а по возвращению в Украину пополнила ряды политиков с, мягко говоря, не очень патриотичной позицией.

"На счет Савченко - я не знаю. Мне сложно оценить все это, как некий план. В тот момент она была очередным заложником, которого Россия украла с нашей территории. Я рассматривал ее освобождение с этой точки зрения. Тогда она депутатом не была", - ответил руфер.

А вот на один из самых актуальных вопросов современности - когда закончится война в Украине? - Мустанг ответить не может.

"Я не знаю. И твердо уверен, что этого не знает никто. Есть разные предпосылки к тем или иным событиям, но будущее неизвестно никому. Случайность может поменять общую картину в любую сторону. Это на счет знаний. А вот чего я хочу - думаю, вы понимаете", - сказал он.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Кстати, в РФ у руферов и экстремалов, которые поддерживают или поддерживали коллегу-украинца, были и возникают по сей день проблемы со спецслужбами.

"Несколько человек, с которыми я в жизни пересекался пару раз в общих компаниях, попали под безмозглую горячую руку ФСБ. Кого-то задержали в аэропорту, кто-то был задержан с применением физической силы, потому что просто у меня в друзьях в соцсетях был. Одного парня нормально помяли в отделении, хотели, чтобы он показания на меня давал. А мы с ним и знакомы почти не были. Это безумие, если задуматься, но в России такая жизнь", - резюмирует Мустанг.

Но заканчивать интервью вопросами о России мы не хотели. Поэтому решили поговорить о призвании Григория - руферстве. В частности, нам было интересно, какие трюки ему даются сложнее всего и не страшно ли ему сорваться. Но к ответу и на этот вопрос экстремал подошел с присущей ему иронией.

"Я люблю трюки, мне это действительно нравится, и даже немного получается. За столько лет любой бы уже перестал бояться. Так что это просто мое дело, работа, хобби - все в одном лице. А вот последствия бывают интересными. Когда после акции тебя объявляют в розыск по линии Интерпола, или предлагают деньги за похищение…" - сказал с улыбкой Mustang Wanted.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)