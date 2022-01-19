Руфер Mustang Wanted: Зі мною рішуче налаштовані покінчити

Григорій почав отримувати погрози і з'явилася реальна можливість його викрадення. Люди, пов'язані з урядом Росії, оголосили нагороду за його упіймання. Деякі не особливо соромилися писати про це навіть в соцмережах.

Оскільки акція отримала великий резонанс, бажаючих підзаробити було достатньо. Потім послідувало оголошення в розшук з боку РФ. А сам Mustang Wanted поїхав у донецький аеропорт, чим ще більше загострив градус.

"Це був дуже зручний меседж для ва*них росіян - зірку пофарбував вбивця-бандерівець, треба його за це притягнути до відповідальності/покарати", - пояснює Григорій.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Однак, з причини популярності акцій нашого екстремала, у нього з'явилися і доброзичливці в правоохоронних органах, які регулярно "підганяли" йому інформацію про те, "де небезпечно знаходиться, звідки краще виїхати".

"Трохи інформації я отримував навіть з території РФ. Кумедний був випадок, коли група викрадачів консультувалася з однією людиною з в'язниці на мій рахунок, а вона знаходилася в камері з моєю людиною, яка встигла зв'язатися зі мною", - згадує Григорій.

Стандартний план був такий: зв'язатися з зухвалим руфером від імені видання або журналіста, запросити на інтерв'ю, а потім скрутити та вивезти на територію РФ…

"Про такий сценарій мені вдалося дізнатися кілька разів, а ще є багато спроб, про які я не дізнався, оскільки довгий час не давав інтерв'ю нікому, а якщо зв'язувався з журналістами, то тільки дистанційно (це інтерв'ю Григорій теж давав, будучи закордоном - Ред.)", - розповідає він.

Мустангу довелося по кілька разів міняти не тільки місце проживання і телефон, але й ім'я - у 2014-му він офіційно став "Слава Україні" (на питання, як записаний він в паспорті сьогодні, Григорій відповідати відмовився, позаяк "це пов'язано з безпекою).

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Через деякий час йому почали "регулярно повідомляти про спроби і плани викрадення".

Разом з тим він продовжував проводити патріотичні акції. У 2015 році він робив кілька фото у футболці з українським гербом у Берліні та у Львові (на найвищій антені в центрі). І кожна подібна акція викликала резонанс, "розбурхуючи" в тому числі російських чиновників і правоохоронців.

Навесні того ж року Григорій вирушив в АТО, а саме - у Широкине. Там "ризик бути викраденим мінімальний, але є інші небезпеки".

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

"Мій інформатор знову мені повідомляє, що перебувати в Києві дуже небезпечно, і я їду до Європи. Кожен раз інформатор мені говорив, що більше жодних акцій, публікацій - взагалі нічого робити не можна, бо я таким способом привертаю більше уваги і збільшую шанси на те, що зі мною щось трапиться", - говорить сьогодні руфер.

У липні він піднявся на найвідоміший у світі собор у Барселоні - Саграда Фамілія, де знову сфотографувався у футболці з українським гербом. І весь цей час киянин "поєднував обережність зі своєю активністю".

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

У 2018 році йому настійно рекомендували виїхати з України.

"Спочатку на кілька тижнів, потім все затягнулося. У підсумку мене не було в Україні пів року. Перебуваючи закордоном, я спостерігав за подіями, коли взяли в полон наших моряків. У мене була футболка на українську тематику, я вирішив, що вона підійшла до цього випадку", - згадує Григорій.

Після цього знімка йому повідомили, що і в Європі не дуже безпечно для нього. Тому хлопець поїхав до Азії. Сінгапур, Гонконг, Сеул…

В Україну Григорій знову повернувся в 2020 році. І навіть брав активну участь у популярному YouTube-проекті "ЗупиниЛося".

"Це крутий проект. Я думаю, він змінив мене на краще. Коли стикаєшся з кугутами різних соціальних верств - дуже не хочеться себе з такими ототожнювати. Я став частіше думати про відповідальність своїх вчинків як громадянина. Паркування - це таке елементарне питання, але є маркером нашої культури", - розповідає він.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Але яким одним словом описати цю рису українців-порушників - Мустанг не знає.

"Людина, яка на 5 хвилинок зупиняється на пішохідному переході, тому що їй лінь пройти 50 метрів пішки... За ці 5 хвилиночок інший автомобіль може реально збити людину через відсутність видимості. І це настільки очевидно, але "п'ятихвилинний" не може і не хоче думати про це. Як це назвати - дурість, нерозсудливість, егоїзм? Я намагаюся не дратуватися, я намагаюся не бути таким", - зізнається руфер.

В цілому ж, за словами Григорія, його рідний Київ - прекрасне місто.

"Проблеми завжди створюють організми, що його населяють. Я думаю, дуже велика проблема - ментальність. Налагодити інфраструктуру дійсно потрібно. Але все одно доведеться переборювати внутрішнього жлоба, який в різних пропорціях є в кожному з нас... людина не хоче змінюватися сама, хоче, щоб всі прекрасні зміни відбувалися самі по собі й без її участі. Податки теж платити не хоче. Як цю проблему назвати - ментальність?"- ставить риторичне питання руфер.

"Міська влада працює дуже погано, все це у зв'язці дає нам те, що ми бачимо навколо. Деякі проекти дорогі, а деякі корупційні схеми, на зразок маршруток, непогано було б прикрити вже зараз. Але для цього потрібна політична воля, а її немає", - з сумом каже Мустанг.

До речі, Григорій і сам зустрічався з Київським градоначальником. Однак це була не дуже приємна зустріч.

Після цієї події, за словами Мустанга, він отримав кілька телефонних погроз від невідомих. Правда, всі вони, на щастя, виявилися несерйозними.

У 2021 році Григорій почав планувати "кілька цікавих акцій, спрямованих проти російської окупації".

"Я давно зрозумів, що найкраще робити масштабні акції, щоб привернути увагу до нашої проблеми. Тоді повідомлення про Україну з'являються в міжнародних ЗМІ й більше людей дізнаються і не забувають про події, які розгортаються тут. Я вважаю, що інформація - це одне з головних і дієвих озброєнь, що на цей момент у нас є", - говорить він.

І як тільки Mustang Wanted вирішив знову нагадати світу про злочинну діяльність російської влади та про те, що Кремль не збирається повертати окуповані українські території, його життя знову опинилося під загрозою.

"Тепер я отримав інформацію з усіх своїх джерел: зі мною рішуче налаштовані покінчити. Мені не пробачили старі заслуги, а те, що я продовжую діяти в напрямку, заданому в 2013-2014 роках, виводить моїх недоброзичливців з себе остаточно", - зазначає Григорій.

При цьому, якщо "раніше було більше спроб приїхати з РФ і відвезти на "добровільну здачу", то зараз, каже Григорій, "загроза безпосередньо на території України".

"На превеликий мій жаль, у нас є частина суспільства, яка симпатизує російським окупантам. У нас є партія, яка відкрито їх підтримує... особисто моя думка - такі партії взагалі існувати не повинні! Але вони є і діють в інтересах РФ... " - нарікає активіст.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Запитуємо Григорія: чи не шкодує він, що у 2014 році був готовий обміняти себе на Надію Савченко, яка сиділа в російській в'язниці, а по поверненню в Україну поповнила ряди політиків з, м'яко кажучи, не дуже патріотичною позицією.

"Щодо Савченко - я не знаю. Мені складно оцінити все це, як якийсь план. У той момент вона була черговим заручником, якого Росія вкрала з нашої території. Я розглядав її звільнення з цієї точки зору. Тоді вона депутатом не була", - відповів руфер.

А ось на одне з найактуальніших питань сучасності - коли закінчиться війна в Україні? - Мустанг відповісти не може.

"Я не знаю. І твердо впевнений, що цього не знає ніхто. Є різні передумови до тих чи інших подій, але майбутнє невідоме нікому. Випадковість може поміняти загальну картину в будь-яку сторону. Це на рахунок знань. А ось чого я хочу-думаю, ви розумієте", - сказав він.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

До речі, у РФ у руферів та екстремалів, які підтримують або підтримували колегу-українця, були і виникають донині проблеми зі спецслужбами.

"Кілька людей, з якими я в житті перетинався пару разів у спільних компаніях, потрапили під безмозку гарячу руку ФСБ. Когось затримали в аеропорту, хтось був затриманий із застосуванням фізичної сили, тому що просто у мене в друзях в соцмережах був. Одного хлопця нормально пом'яли у відділенні, хотіли, щоб він свідчення на мене давав. А ми з ним і знайомі майже не були. Це божевілля, якщо задуматися, але в Росії таке життя", - резюмує Мустанг.

Але закінчувати інтерв'ю питаннями про Росію ми не хотіли. Тому вирішили поговорити про покликання Григорія - руферство. Зокрема, нам було цікаво, які трюки йому даються найскладніше і чи не страшно йому зірватися. Але до відповіді й на це питання екстремал підійшов з властивою йому іронією.

"Я люблю трюки, мені це дійсно подобається, і навіть трохи виходить. За стільки років будь-хто б вже перестав боятися. Так що це просто моя справа, робота, хобі - все в одному. А ось наслідки бувають цікавими. Коли після акції тебе оголошують у розшук по лінії Інтерполу, або пропонують гроші за викрадення..." - сказав з посмішкою Mustang Wanted.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)