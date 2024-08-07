Згадати все: який вигляд має молодший брат Кевіна з фільму "Сам удома" (фото)

Мало кому відомо, що у перших двох фільмах "Сам удома" роль Фуллера виконав Кіран Калкін, рідний брат Маколея Калкіна. Цієї осені йому виповниться 42 роки.

Калкіни виросли в сім'ї, де батько, Крістофер Корнеліус, був колишнім актором на Бродвеї, а мати, Патриція Брентрап, працювала телефоністкою.

У них велика сім'я з чотирма братами і двома сестрами. Кіран уперше вийшов на сцену у віці двох років, беручи участь у постановці театру "Симфоні-Спейс". Через шість років він дебютував у фільмі "Сам удома".

Кіран Калкін (фото: кадр з фільму "Сам удома")

Акторові все-таки вдалося вийти з тіні свого брата. Після яскравої головної ролі в драмі "Велетень" (1998) його почали активно запрошувати на зйомки різних картин, таких як "Батько нареченої", "Скотт Пілігрим проти всіх", "Небезпечні ігри", "Ігбі йде на дно" і, звісно ж, серіал "Спадкоємці".

Примітно, що він був номінований на "Золотий глобус" у категорії "Найкраща чоловіча роль у телесеріалі (драма)". Актор зізнавався, що завдяки цій ролі він усвідомив, що його справжнє покликання - це бути актором.

Кіран Калкін (фото: кадр з серіалу "Спадкоємці")

"Я намагаюся згадати точний момент, коли ця думка вразила мене. Думаю, це було наприкінці зйомок першого сезону. Я пам'ятаю, як прийшов додому і подумав: "Це те, чим я хочу займатися у своєму житті. Думаю, я хочу бути актором". Мені було близько 36 років. Я грав уже 30 років", - розповів Кіран в одному зі своїх інтерв’ю.

До речі, особисте життя актора теж складається вдало. У 2013 році Кіран Калкін одружився з Джаз Чартон. Шість років потому в них народилася донька, а у 2021 році на світ з'явився син.