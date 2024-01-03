Руда шерсть і хитрі очі. В Чорнобилі показали спритну хижачку (фото)

Лисиці є звичайним видом, широко розповсюдженим практично по всій території Європи, в Північній Африці, більшій частині Азії, Північній Америці і, навіть, в Австралії. В Чорнобильскому заповіднику вона також часто зустрічається.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію заповідника у Facebook.

Що відомо про лисицю в Чорнобилі

Колір шерсті лисиці може варіюватись, залежно від місця проживання - від світло-рудого, іржаво-коричневого аж до червоного та чорно-бурого.

Так, на Поліссі мешкають ось такі хитрющі хижачки.

Лисиця у Чорнобилі потрапила на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Лисиця має велике господарське значення як цінний хутровий звір, а також регулятор чисельності гризунів та комах.

При цьому збиток, який наноситься лисицями промисловій дичині та свійським птахам, є набагато меншим за користь, яку лисиця приносить, знищуючи гризунів - споживачів зерна.

У неволі лисиці живуть 20–25 років, тоді як у природі лише кілька років.