ua en ru
Ср, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Руда, аж вогняна". У Чорнобилі показали хижака, який не маскується на зиму

Чорнобиль, Середа 07 лютого 2024 09:57
UA EN RU
"Руда, аж вогняна". У Чорнобилі показали хижака, який не маскується на зиму В Чорнобилі показали лисицю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Зима в Україні продовжується, а звірі на Поліссі відчувають себе дуже комфортно та затишно. Так, одну з представниць хижаків показали в Чорнобильському заповіднику. Мова йде про лисицю.

Про це розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку заповідника.

Що відомо про руду лисицю

На фоні білого снігу лисяча шуба виглядає особливо яскравою.

"Руда, аж вогняна. Незважаючи на те, що в лисиці - чимало ворогів (ті ж вовки чи рисі), ця хижачка не маскується на зиму. Навпаки, її шерсть стає густішою, більш пухнастою і соковито рудою з білими плямами та темними "шкарпетками". Чим не вогник на фоні холодної сірості?" - сказано у повідомленні.

&quot;Руда, аж вогняна&quot;. У Чорнобилі показали хижака, який не маскується на зимуВ Чорнобилі показали лисицю (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Подібно до вовка, лисиця належить до моногамних тварин, що розмножуються лише один раз на рік. Тічка в неї починається з грудня до лютого, і продовжується у кожної самиці лише кілька днів. Час гону та його ефективність залежать від погоди та вгодованості звірів. Бувають роки, коли до 60 % самиць лишаються без потомства.

З органів чуття у лисиці найрозвиненішими є нюх та слух; зір у тварини негострий через це, наприклад, лисиця може дуже близько підійти до непорушно сидячої або стоячої людини з підвітряного боку.

Раніше у Чорнобилі показали зграю диких тварин.

Читайте також, що в Чорнобилі знову зафіксували рідкісного звіра, знайомого нам із казок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль тварини
NEWS
Палаюча багатоповерхівка і вирва: фото і відео наслідків обстрілу Києва
Палаюча багатоповерхівка і вирва: фото і відео наслідків обстрілу Києва