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Рублені котлети з печінки: корисна страва за неймовірно простим рецептом

Рублені котлети з печінки - корисна і легка в приготуванні страва (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Рублені котлети - корисна і смачна страва, адже печінка містить необхідні для нашого організму вітаміни групи B, вітамін A, фолієву кислоту, залізо та білок. А завдяки методу приготування такі котлети чудово підійдуть для вечері, яку швидко і легко готувати після робочого дня.

Про те, як готувати смачні котлети з печінки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Що потрібно для котлет з печінки

Для того, щоб швидко приготувати з печінки котлети на пательні, потрібні такі інгредієнти: 

  • Печінка (куряча, свиняча чи яловича) - 500 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Яйця - 2 шт.
  • Борошно - 2-3 ст. л.
  • Сіль - до смаку
  • Перець - до смаку
  • Олія - для смаження

Як готувати котлети з печінки

Щоб приготувати рублені котлети, очистьте печінку від жирних прожилків та наріжте на максимально дрібні кубики, перекладіть їх до глибокої миски. Очистьте цибулю, дрібно наріжте її та додайте до печінки.

Додайте нарізану цибулю до печінки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Додайте до печінки з цибулею яйця, сіль, перець і борошно. Після цього ретельно перемішайте суміш.

Розігрійте пательню та налийте олію, щоб печінка не пригоріла. Викладіть котлети на розігріту пательню - по 2 ст. л. маси для однієї котлети.

Викладіть котлети на пательню та обсмажте з двох сторін (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк) 

Обсмажте котлети на середньому вогні по півтори хвилини з кожного боку - і після цього страва готова.

 

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