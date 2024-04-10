Рубленые котлеты из печенки: полезное блюдо по невероятно простому рецепту

Рубленые котлеты - полезное и вкусное блюдо, ведь печень содержит необходимые для нашего организма витамины группы B, витамин A, фолиевую кислоту, железо и белок. А благодаря способу приготовления такие котлеты отлично подойдут для ужина, который быстро и просто готовить после рабочего дня.
О том, как готовить вкусные котлеты из печени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Для того чтобы быстро приготовить из печени котлеты на сковороде, нужны следующие ингредиенты:
Чтобы приготовить рубленые котлеты, очистите печень от жирных прожилок и нарежьте на максимально мелкие кубики, переложите их в глубокую миску. Очистите лук, мелко нарежьте его и добавьте к печени.
Добавьте нарезанный лук к печени (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Добавьте к печени с луком яйца, соль, перец и муку. После этого тщательно перемешайте смесь.
Разогрейте сковороду и налейте масло, чтобы печень не пригорела. Выложите котлеты на разогретую сковороду - по 2 ст. л. массы для одной котлеты.
Выложите котлеты на сковороду и обжарьте с двух сторон (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Обжарьте котлеты на среднем огне по полторы минуты с каждой стороны - и после этого блюдо готово.
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