ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Рубежном полностью похороненной под завалами женщине удалось чудом выжить (фото)

Новина українською →
Рубіжне, Четверг 07 апреля 2022 15:06
В Рубежном полностью похороненной под завалами женщине удалось чудом выжить (фото) Коллаж РБК-Украина: обстрелы Рубежного
Автор: Светлана Мащенко

Во время обстрелов в Рубежном Луганской области спасатели ГСЧС вытащили из полностью заваленного дома женщину, которой удалось выжить.

Об этом рассказали в ГСЧС.

Спасатели сообщают, что во время российского обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказалась женщина.

Выбраться из-под обломков им помогли спасатели ГСЧС Луганской области.

В Рубежном полностью похороненной под завалами женщине удалось чудом выжить (фото)

"Спасательную операцию провели быстро и профессионально. Женщина жива! Спасатели доставили ее в больницу", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что женщину буквально похоронили заживо под заваленным домом. Это настоящее чудо, что она не получила серьезных повреждений.

В Рубежном полностью похороненной под завалами женщине удалось чудом выжить (фото)В Рубежном полностью похороненной под завалами женщине удалось чудом выжить (фото)В Рубежном полностью похороненной под завалами женщине удалось чудом выжить (фото)

Фото: женщину спасли в Рубежном (ГСЧС)

Напомним, что от обстрелов в Рубежном 5 апреля погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку