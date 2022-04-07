ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Рубіжному жінці, повністю похованій під завалами, вдалося дивом вижити (фото)

Новость на русском →
Рубіжне, Четвер 07 квітня 2022 15:06
В Рубіжному жінці, повністю похованій під завалами, вдалося дивом вижити (фото) Колаж РБК-Україна: Обстріли Рубіжного
Автор: Світлана Мащенко

Під час обстрілів в Рубіжному Луганської області рятувальники ДСНС витягли з повністю заваленого будинку жінку, якій вдалося вижити.

Про це розповіли в ДСНС.

Рятувальники повідомляють, що під час російського обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилася жінка.

Вибратися з-під уламків їм допомогли рятувальники ДСНС Луганської області.

В Рубіжному жінці, повністю похованій під завалами, вдалося дивом вижити (фото)

"Рятувальну операцію провели швидко та професійно. Жінка жива! Рятувальники доправили її до лікарні", - говориться в повідомленні.

На кадрах видно, що жінку буквально поховали заживо під заваленим будинком. Це справжнє диво, що вона не отримала серйозних пошкоджень.

В Рубіжному жінці, повністю похованій під завалами, вдалося дивом вижити (фото)В Рубіжному жінці, повністю похованій під завалами, вдалося дивом вижити (фото)В Рубіжному жінці, повністю похованій під завалами, вдалося дивом вижити (фото)

Фото: Жінку врятували в Рубіжному (ДСНС)

Нагадаємо, що від обстрілів в Рубіжному 5 квітня загинула одна людина, ще п'ятеро отримало поранення.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку