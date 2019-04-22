ru
ua

РПЦ поздравила Зеленского с победой: бурная реакция сети


После победы Зеленского на выборах он принимает поздравление даже от самых одиозных личностей

Российская православная церковь (РПЦ) поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев в своем Facebook также написал, что Петр Порошенко "получил, что заслужил". Пользователи сети гневно отреагировали на такое "проявление уважения".

 Зеленского с победой поздравила РПЦ (скрин: facebook.com/metr.hilarion/)

Пользователи Facebook в комментариях бурно отреагировали на поздравления Владимира Зеленского с президентством, а также на радость от поражения Петра Порошенко.

  • "Еще никто не знает, каким президентом будет Зеленский но уже смешивают его с дерь*ом и оплакивают Украину";
  • "Спасибо Порошенко за все, что он сделал для Украины и нас всех, и как красиво он освобождает место президента. А теперь посмотрим, какое будет улучшение жизни уже сегодня, правда нам никто ничего не обещал";
  • "Главное, что его поздравил Кадыров. Его и 73% украинцев. Поздравил и предложил руку помощи. Делаю выводы - Украина расцветет, как Чечня..."
  • "Скажу, что видимо хороший был у Страны Президент, если все черти вылазят на свет. При нем молчали и гадили из-под тишка";
  • "Нужно, чтобы РПЦ осудила агрессию России против Украины и вернулась к Божьей истине";
  • "Следующий президент Украины - Верка Сердючка";
  • "Ничего удивительного, московским попам "томос" очень по душе пришелся.
  • "Супер! В рядах первых спешащих поздравить, Российская православная церковь. Кто за ней?"

 Зеленского с победой поздравила РПЦ (скрин комментариев: facebook.com)

Ранее мы писали о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине. Пользователи сети бурно отреагировали на такой жест.

Также мы сообщали, что политический консультант Владимира Зеленского Дмитрий Разумков ответил на вопрос о снижении коммунальных тарифов для украинцев.

Напомним, украинцы в соцсетях благодарят Петра Порошенко за пять лет управления страной, называя его лучшим президентом за всю историю Украины.

Доктор Комаровский вошел в команду Зеленского В ЦИК объяснили механизм финансирования дебатов на "Суспільному"
Читать все новости