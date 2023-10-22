Юрист розповів, як водіїв "законно" розкручують на гроші

Які ключові моменти про Драгер треба знати водіям

"Купуємо драгери на "Аліекспрес" і косимо бабло. Саме так подумали чиновники і у січні 2023 року внесли зміни до Постанови, якою затверджено "Порядок направлення водіїв для огляду на стан наркотичного або алкогольного сп’яніння", - каже юрист.

Він пояснює, що підступні зміни депутати заховали у документі, не залишивши водію шансів довести в лікарні, що він не вживав алкоголь. А штраф за водіння у нетверезому стані становить 17 000 грн й у водіїв забирають права.

Які є підводні камені

"Раніше пункт 10 згаданого порядку звучав так: "Огляд водія в закладі охорони здоров'я проводиться за методикою та із застосуванням приладів, дозволених для використання МОЗ". А зараз отак: "Огляд водія в закладі охорони здоров’я проводиться із застосуванням спеціальних технічних засобів (які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність)", - каже Сімутін.

Він додає, що відповідно до ч. 3 ст. 266 КУпАП у разі незгоди водія з результатами перевірки на місці зупинки, поліціянт зобов’язаний доставити водія для огляду до закладу охорони здоров’я.

"Тобто, раніше, якщо ви не погоджувалися з показниками Драгера, який надав вам поліціянт на місці зупинки і який мав лише сертифікат повірки ДП "Київоблстандартметрологія", то ви мали змогу пройти перевірку в лікарні на приладі, який був дозволений для використання МОЗ", - говорить юрист.

Важлива деталь полягає у тому, що перш ніж включити прилад до реєстру МОЗ, він повинен був пройти випробування та отримати декларацію відповідності, на відміну від Драгера, який не має декларації, а лише сертифікат повірки.

"Тож тепер, коли вас привозять до лікарні, то ви з подивом бачите той самий Драгер з такими ж самими похибками та з некоректною роботою. Такий собі "вибір без вибору" та узаконений спосіб для наповнення бюджету за будь-яку ціну, попри кричущі правові недоліки", - заявив Сімутін.