Юрист рассказал, как водителей "законно" раскручивают на деньги

Какие ключевые моменты о Драгере нужно знать водителям

"Покупаем драгеры на "Алиэкспресс" и косим бабло. Именно так подумали чиновники и в январе 2023 года внесли изменения в Постановление, которым утвержден "Порядок направления водителей для усмотрения состояния наркотического или алкогольного опьянения", - говорит юрист.

Он объясняет, что коварные изменения депутаты спрятали в документе, не оставив водителю шансов доказать в больнице, что он не употреблял алкоголь. А штраф за вождение в нетрезвом состоянии составляет 17 000 грн и у водителей забирают права.

Какие есть подводные камни

"Ранее пункт 10 упомянутого порядка звучал так: "Обзор водителя в учреждении здравоохранения проводится по методике и с применением приборов, разрешенных для использования Минздрава". А теперь так: "Обзор водителя в учреждении здравоохранения проводится с применением специальных технических средств (соответствующих требованиям законодательства о метрологии и метрологической деятельности)", - говорит Симутин.

Он добавляет, что согласно ч. 3 ст. 266 КУоАП в случае несогласия водителя с результатами проверки на месте остановки, полицейский обязан доставить водителя для осмотра в учреждение здравоохранения.

"То есть раньше, если вы не соглашались с показателями Драгера, который предоставил вам полицейский на месте остановки и имел лишь сертификат поверки ГП "Киевоблстандартметрология", то вы имели возможность пройти обследование в больнице на приборе, который был разрешен для использования Минздравом", - говорит юрист.

Важная деталь состоит в том, что прежде чем включить прибор в реестр Минздрава, он должен был пройти испытания и получить декларацию соответствия, в отличие от не имеющего декларации Драгера, а только сертификат поверки.

"Так что теперь, когда вас привозят в больницу, то вы с удивлением видите тот же Драгер с такими же погрешностями и с некорректной работой. Такой себе "выбор без выбора" и узаконенный способ для наполнения бюджета любой ценой, несмотря на вопиющие правовые недостатки", - заявил Симутин.