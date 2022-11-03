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Розважався шестикласник, а покарали маму: школяр зривав онлайн-уроки та писав мати вчителям

Суд покарав маму за те, що її син зривав уроки та писав мати вчителям (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Районний суд у Тернопільській області призначила штраф матері шестикласника, який надсилав школярам та вчителям нецензурні повідомлення. У поліції хлопчик заявив, що робив це "заради розваги".

Деталі інциденту розповіли у ZAXID.net.

Шестикласник із села Кам'янки Тернопільської області наприкінці вересня влаштував терор школярам та вчителям. У вайбер дітям почали надходити повідомлення про те, що скоро будуть "зламані дані" і супроводжувалися ці смс нецензурними образами зі приниженням.

Подібні повідомлення надходили не лише шестикласникам, а й вчителям. Як повідомила вчителька географії, до її уроку приєднався учень і почав надсилати до чату нецензурні повідомлення.

"До групи в Google Meet приєднався користувач, який виключив можливість проведення уроку через постійні повідомлення нецензурного характеру, які читали всі учні класу.Крім того, заступник з виховної роботи повідомила про неможливість проведення дистанційного навчання вчителями, у зв'язку з надсиланням невідомим абонентом непристойних повідомлень", - сказано в ухвалі суду.

Директор школи звернувся до поліції та написав заяву. Винуватця швидко знайшли ювенальні поліцейські і їм шестикласник дав пояснення - чинив так "заради розваги".

Справа була передана до суду на маму хлопчика, тому що йому ще не виповнилося 14 років. Мама до суду не прийшла, але подала письмову заяву, що вину визнає і попросила суд обмежитися мінімальним покаранням.

Також вона повідомила, що із сином виховну бесіду вже провела. Відомо, що у селі вона характеризується лише з позитивного боку та має авторитет серед односельців.

Шестикласнику та його матері інкримінували порушення ч. 3 ст. 173-174 КУпАП (булінг) та призначили мінімальне покарання за цією статтею – штраф у розмірі 850 гривень.

До речі, ми розповідали про те, як покарали маму за прогули сина дистанційних уроків.

А також ми писали про те, що у Києві школяр ледь не отруїв однокласника антисептиком.

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