Развлекался ученик, а наказали маму: школьник срывал онлайн-уроки и писал маты учителям

Шестиклассник из села Камянки Тернопольской области в конце сентября устроил террор школьникам и учителям. В вайбер детям начали приходить сообщения о том, что скоро будут "взломаны данные" и сопровождались эти смс нецензурными оскорблениями с унижением.

Подобные сообщения приходили не только шестиклассникам, но и учителям. Как сообщила учительница географии, к ее уроку присоединился ученик и стал присылать в чат нецензурные сообщения.

"К группе в Google Meet присоединился пользователь, исключивший возможность проведения урока из-за постоянных сообщений нецензурного характера, которые читали все ученики класса. Кроме того, заместитель по воспитательной работе сообщила о невозможности проведения дистанционного обучения учителями, в связи с отправкой неизвестным абонентом непристойных сообщений", - сказано в постановлении суда.

Директор школы обратился в полицию и написал заявление. Виновника быстро нашли ювенальные полицейские и им шестиклассник дал объяснение - поступал так "ради развлечения".

Дело было передано в суд на маму мальчика, так как ему еще не исполнилось 14 лет. Мама в суд не явилась, но подала письменное заявление, что вину признает и попросила суд ограничиться минимальным наказанием.

Также она сообщила, что с сыном воспитательную беседу уже провела. Известно, что в селе она характеризуется только с положительной стороны и имеет авторитет среди односельчан.

Шестикласснику и его матери инкриминировали нарушение ч. 3 ст. 173-174 КУпАП (буллинг) и назначили минимальное наказание по этой статье - штраф в размере 850 гривен.