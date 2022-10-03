Розтяжки у вагітних і підлітків: Комаровський розповів про лікування та як не наробити дурниць

Доктор Євген Комаровський розповів про таку поширену проблему, як розтяжки на животі, грудях та стегнах, із чим часто стикаються вагітні, та не тільки. Стан шкіри також називають стрії (від лат. striae). Лікар також висловився про причини появи розтяжок, методи профілактики та лікування.

Про це відомий український педіатр та телеведучий розповів на своєму каналі у YouTube.

"Розтяжки - це такі тонкі лінії на шкірі, які виникають через розрив тканин під шкірою в результаті швидкого росту або надмірного розтягування. Це дуже поширений стан. Можна сказати: поширене захворювання, хоча в більшості випадків проблема розтяжок не є медичною проблемою - це у 99% випадків проблема косметична", - пояснив Комаровський.

Чинники, що впливають на утворення розтяжок

Виникають такі стрії, коли розриваються волокна колагену та еластину внаслідок інтенсивного розтягування шкіри.

Також це коливання рівня гормонів, генетика (спадковість, додав заслужений лікар України.

У кого виникають розтяжки

Такий стан виникає у жінок при надії,

часто можуть з'являтися у підлітків, які швидко ростуть (до 70% у дівчат і близько 40% у хлопців),

у спортсменів, які активно качаються,

у людей з ожирінням, у кого надмірна вага,

коли активно використовуються кортикостероїди (гормони),

коли є хвороби, пов'язані з надлишковим продукуванням гормонів.

Яка профілактика

"Парадокс полягає в тому, що чи виникнуть розтяжки, чи не виникнуть, на 99% визначається не тим, що ви робитимете - а генетикою. І сказати, що ці ліки допомогли або не допомогли практично неможливо", - звернув увагу Комаровський.

Майбутнім мамам, у яких з'являються розтяжки, не зашкодить звичайний крем, що зволожує. Найкращим варіантом тут буде нанесення такого крему на живіт після душу або ванни, після чого можна одягнути бавовняну футболку, рекомендує лікар.

А ось ретиноїди при вагітності - категорично протипоказані, тому дуже важливо перед використанням будь-яких кремів обов'язково переконатися, що засіб не відноситься до ретиноїдів.

Яке лікування

Креми та таблетки не дозволять повністю позбутися розтяжок - вони можуть висвітлити такі лінії на шкірі, зроблять їх менш яскравими. Відповідно не можна визначити - чи сталося це саме по собі через час, чи через застосування косметичних препаратів.

Що стосується медичних препаратів, які можуть усунути стрії, то вони повинні бути на основі гіалуронової кислоти, трави центелла та третиноїну - це ретиноїд. Їх якраз і не можна використовувати жінкам у положенні, щоб не зашкодити плоду.

Відео: доктор Комаровський висловився про профілактику та лікування розтяжок