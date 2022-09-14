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Комаровский рассказал, чем запрещено кормить заболевшего ребенка

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Среда 14 сентября 2022 11:09
Комаровский рассказал, чем запрещено кормить заболевшего ребенка Скриншот видео: Евгений Комаровский
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как ни в коем случае нельзя кормить ребенка, который болеет, и каковы правила кормления во время недуга.

Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram.

При болезни дети, как правило, имеют плохой аппетит. А большинство заботливых родителей/бабушек считают, что нужно кормить чуть ли не насильно, потому что "организм слаб, ему надо силы на борьбу".

Но все не так, ребенка не надо заставлять есть, уверен доктор Комаровский.

Правила кормления больного ребенка

  • Руководствуйтесь, прежде всего, аппетитом ребенка.
  • Попытки насильственного кормления абсолютно недопустимы.
  • Кормить надо чаще, но давать меньше.
  • Во время болезни надо избегать экспериментов - не использовать никаких новых продуктов.

Комаровский рассказал, чем запрещено кормить заболевшего ребенка

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее доктор Комаровский объяснил, как не купить "шарлатанские" лекарства.

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