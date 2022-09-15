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Комаровский назвал основы долголетия, которые продлят жизнь

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Четверг 15 сентября 2022 19:25
Комаровский назвал основы долголетия, которые продлят жизнь Евгений Комаровский назвал правила долголетия (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Природой предусмотрено несколько вполне действенных способов, с помощью которых любой человек смог бы продлить свою жизнь. В частности, это также касается правильного и активного образа жизни.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем журнале.

По словам специалиста, долголетие частично запрограммировано генами человека. Он считает, что долгожители действительно рождаются.

Как продлить жизнь

Продлить свою жизнь можно с помощью:

  • Активного образа жизни;
  • Здорового питания;
  • Мотивации, смысла существования - то, что заставляет вставать с утра, ведет жизнь, того, ради чего живешь. К тому же важно, чтобы этот вектор был направлен не наружу, а именно на себя, включал собственные потребности, мечты и желания.

Также врач дал несколько советов пожилым людям:

  • проводить много времени на свежем воздухе и быть активными - прогуливаться, танцевать, заниматься скандинавской ходьбой, ездить на велосипеде, а не просто сидеть на скамейке у подъезда;
  • делать профилактические прививки, защититься от сезонных ОРВИ, соблюдать социальную дистанцию, отказаться от посещения многолюдных мероприятий, а также не забывать о ношении масок;
  • учиться всегда и везде. Врач назвал интересный факт, что каждый выученный новый язык, каждое полученное дополнительное образование на 6 лет продлевает молодость мозга;
  • часто общаться с молодежью и детьми.

Комаровский отметил, что продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин. Все потому, что представители сильного пола, как правило, менее внимательны к своему здоровью, реже реагируют на симптомы и реже ходят к врачам.

Доктор отметил, что людям нужно систематически контролировать состояние своего здоровья, осуществлять профилактические мероприятия по минимизации заболеваемости на серьезные инфекции и болезни.

Кроме того, важно своевременно реагировать на нетипичные симптомы.

Ранее ученые называли продукты, которые мешают достичь долголетия. От них лучше отказаться.

Также Комаровский рассказывал, чем запрещено кормить заболевшего ребенка.

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Комаровский долгожители
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