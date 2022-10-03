Растяжки у беременных и подростков: Комаровский рассказал о лечении и как не натворить глупостей

Доктор Евгений Комаровский рассказал о такой распространенной проблеме, как растяжки на животе, груди и бедрах, с чем часто сталкиваются беременные, и не только. Состояние кожи также называют стрии (от лат. striae). Врач также высказался о причинах появления растяжек, методах профилактики и лечения.

Об этом известный украинский педиатр и телеведущий рассказал на своем канале в YouTube.

"Растяжки - это такие тонкие линии на коже, которые возникают из-за разрыва тканей под кожей в результате быстрого роста или чрезмерного растяжения. Это очень распространенное состояние. Можно сказать: распространенное заболевание, хотя в большинстве случаев проблема растяжек является не медицинской проблемой - это в 99% случаев проблема косметическая", - объяснил Комаровский.

Факторы, влияющие на образование растяжек

Возникают такие стрии, когда разрываются волокна коллагена и эластина вследствие интенсивного растягивания кожи.

Также это колебания уровня гормонов, генетика (наследственность), добавил заслуженный врач Украины.

У кого возникают растяжки

Такое состояние возникает у женщин в положении,

часто могут появляться у подростков, которые быстро растут (до 70% у девочек и около 40% у мальчиков),

у спортсменов, которые активно качаются,

у людей с ожирением, у которых избыточный вес,

когда активно используются кортикостероиды (гормоны),

когда есть болезни, связанные с избыточным продуцированием гормонов.

Какая профилактика

"Парадокс заключается в том, что возникнут растяжки или не возникнут на 99% определяется не тем, что вы будете делать - а генетикой. И сказать, что это лекарство помогло или не помогло практически невозможно", - обратил внимание Комаровский.

Будущим мамам, у которых появляются растяжки, не повредит обычный увлажняющий крем. Лучшим вариантом тут будет нанесение такого крема на живот после душа или ванны, после чего можно надеть хлопчатобумажную футболку, рекомендует врач.

А вот ретиноиды при беременности - категорически противопоказаны, поэтому очень важно перед использованием любых кремов обязательно убедиться, что средство не относится к ретиноидам.

Какое лечение

Кремы и таблетки не позволят полностью избавиться от растяжек - они могут осветить такие линии на коже, сделают их менее яркими. Соответственно нельзя определить - произошло ли это само по себе от времени, или же из-за применения косметических препаратов.

Что касается медицинских препаратов, которые могут устранить стрии, то они должны быть на основе гиалуроновой кислоты, травы центелла и третиноина - это ретиноид. Их как раз и нельзя использовать женщинам в положении, чтобы не навредить плоду.

Видео: доктор Комаровский высказался о профилактике и лечении растяжек