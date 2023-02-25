Розслабляє або вганяє в депресію? Як інтер'єр в оселі впливає на людину

Оберіть кольори

Психологи давно виявили, що різні кольори мають різний вплив на психологію людини. Одні - можуть нас збуджувати, інші - дратувати, а якісь - заспокоювати та навіть допомагати заснути.

Білий колір створює відчуття чистоти та гармонії. Він не спонукає до розслаблення, а навпаки здатний зарядити бадьорістю та енергією.

створює відчуття чистоти та гармонії. Він не спонукає до розслаблення, а навпаки здатний зарядити бадьорістю та енергією. Червоний колір здатний підвищити працездатність і активність. Його вплив на людину, в порівнянні з іншими кольорами у палітрі, найсильніший.

здатний підвищити працездатність і активність. Його вплив на людину, в порівнянні з іншими кольорами у палітрі, найсильніший. Зелений колір дуже позитивно впливає на нервову систему людини, заспокоює, дарує відчуття комфорту й умиротворення.

дуже позитивно впливає на нервову систему людини, заспокоює, дарує відчуття комфорту й умиротворення. Синій налаштовує на спокій, споглядання і розважливість.

налаштовує на спокій, споглядання і розважливість. Помаранчевий колір здатний викликати у людини відчуття тепла, підняти настрій, викликати збудження, підвищити активність, створити урочисту атмосферу свята.

здатний викликати у людини відчуття тепла, підняти настрій, викликати збудження, підвищити активність, створити урочисту атмосферу свята. Фіолетовий колір спонукає до активності, особливо у творчих особистостей. Проте у великій кількості може викликати втому і роздратування.

спонукає до активності, особливо у творчих особистостей. Проте у великій кількості може викликати втому і роздратування. Сірий колір дарує відчуття спокою і захищеності, знімає напругу, розслабляє.

дарує відчуття спокою і захищеності, знімає напругу, розслабляє. Бежевий колір не здатний викликати негативних емоцій у людини, він створює відчуття спокою і стабільності.

Кольори в інтер'єрі мають вагомий вплив на людину (фото: unsplash.com)

Найбільш використовувані форми

Облаштування кімнати може сильно впливати на ваше сприйняття. Робіть це винятково за власним відчуттям комфорту, не забуваючи про практичність і зручність користування.

Якщо ви любите відчуття затишку в маленьких кімнатах, тоді для вас може підійти щільне облаштування. Якщо ж вам до душі великі вільні площі, розставляйте меблі відповідно.

Але в будь-якому випадку розташовуйте їх так, щоб до кімнати потрапляло якомога більше світла. Ще одне дивовижне відкриття: низькі стелі можуть знизити рівень стресу.

Дизайнери стверджують, що м'які вигини й округлості краще впливають на психологічний добробут мешканців. Вони роблять простір більш гнучким і допомагають відчувати себе затишно.

Звертайте увагу на форму меблів під час покупки (фото: unsplash.com)

Додайте рослини

Як ми вже писали раніше, зелений колір допомагає заспокоюватися та відновлювати рівновагу. Приблизно те саме відчуває людина, перебуваючи в оточенні природи.

Такий ефект можна відтворити у власній кімнаті, розмістивши там якомога більше рослин. Які саме, обирайте до свого смаку. У дизайні інтер'єру цей тренд називають біофільним. Він, до речі, не втрачає своїх позицій уже кілька років поспіль.

Рослини прекрасно доповнюють будь-який інтер'єр (фото: unsplash.com)

Заберіть те, що не подобається

З часом деякі речі вдома починають набридати та навіть дратувати. У такому випадку просто приберіть їх і все. Замініть ту річ на те, що вам зараз приносить позитивні емоції.

Так само можна вчинити з облаштуванням або меблюванням. Хочеться чогось нового? Робити щоразу ремонт не обов'язково. Ви можете просто змінити розташування меблів у кімнаті.

Стовідсотково позбувайтеся старих і нецілих речей: посуд, одяг, подушки, матраци тощо. Вони вам непотрібні, а лише займають місце та забирають енергію.

Позбувайтеся зайвих речей (фото: unsplash.com)

Наведіть порядок

Безлад може бути дратівливим для багатьох людей. І так, проблема може полягати саме в ньому, а не в інтер'єрі. Будинок - наша фортеця, ми прокидаємося в ньому та повертаємося в нього після напруженого дня.

Тому важливо зробити його комфортним і безпечним простором для нашого розуму та місцем, де можна розслабитися і відпочити.

Коли будинок прибраний, це допомагає розуму зберігати спокій та думки в порядку. Після прибирання ви гарантовано відчуєте себе краще й позбудетеся тривоги.