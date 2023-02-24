Не зберігайте мотлох: від яких речей варто позбутися напередодні весни
Весна - це пора пробудження всього живого від зимової сплячки. А для людей це час оновлення та очищення від усього старого. Саме на весні варто позбуватися від зайвих речей у домі.
Що варто викинути перед початком нової пори року - читайте нижче в матеріалі Styler.
Як правильно позбуватися від зайвих речей
Коли справа доходить до прибирання непотрібних речей, їх завжди хочеться передивитися та зловити нотку ностальгії. Адже так чи інакше ці речі пов'язані з якимись періодами життя та спогадами.
Але тут криється невелика пастка: ви можете перехотіти викидати непотріб саме через спогади з ним. Тому для ефективної роботи залиште сентиментальність на потім і тверезо оцінюйте, чи потрібна вам саме ця річ.
Варто це робити без поспіху, тому на велике прибирання виділіть день, коли вам не потрібно кудись іти.
А також не забудьте про пакети та коробки, куди будете складати мотлох і потрібні речі.
Від чого варто позбутися
Одяг та взуття:
- колготки з затяжками
- розтягнуті бюстгальтери
- одяг не за розміром
- шкарпетки з дірками
- речі з плямами, які не відпираються
- старі купальники
- одяг, який ви не носите
Косметика:
- пробники
- "лисі" пензлики для макіяжу.
- сухі помади або туші
- порожні баночки й пляшечки
- розтягнуті резинки для волосся
Товари для дому:
- зламана техніка
- старі пір'яні подушки
- старі рушники з дірками чи плямами
- посуд із тріщинками чи із щербинками
- вицвіла постільна білизна з ковтунцями
Не забувайте, що непотріб "тягне" вашу життєву енергію та займає зайвий простір. Якщо від нього позбутися, у всіх сферах вашого життя нібито стане більше місця для всього нового та цікавого.
Раніше ми розповідали, який предмет завжди повинен бути у вашому домі.
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