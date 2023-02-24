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Не зберігайте мотлох: від яких речей варто позбутися напередодні весни

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П'ятниця 24 лютого 2023 19:54
Не зберігайте мотлох: від яких речей варто позбутися напередодні весни Що потрібно викинути з дому перед весною (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Весна - це пора пробудження всього живого від зимової сплячки. А для людей це час оновлення та очищення від усього старого. Саме на весні варто позбуватися від зайвих речей у домі.

Що варто викинути перед початком нової пори року - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як правильно позбуватися від зайвих речей

Коли справа доходить до прибирання непотрібних речей, їх завжди хочеться передивитися та зловити нотку ностальгії. Адже так чи інакше ці речі пов'язані з якимись періодами життя та спогадами.

Але тут криється невелика пастка: ви можете перехотіти викидати непотріб саме через спогади з ним. Тому для ефективної роботи залиште сентиментальність на потім і тверезо оцінюйте, чи потрібна вам саме ця річ.

Варто це робити без поспіху, тому на велике прибирання виділіть день, коли вам не потрібно кудись іти.

А також не забудьте про пакети та коробки, куди будете складати мотлох і потрібні речі.

Від чого варто позбутися

Одяг та взуття:

  • колготки з затяжками
  • розтягнуті бюстгальтери
  • одяг не за розміром
  • шкарпетки з дірками
  • речі з плямами, які не відпираються
  • старі купальники
  • одяг, який ви не носите

Косметика:

  • пробники
  • "лисі" пензлики для макіяжу.
  • сухі помади або туші
  • порожні баночки й пляшечки
  • розтягнуті резинки для волосся

Товари для дому:

  • зламана техніка
  • старі пір'яні подушки
  • старі рушники з дірками чи плямами
  • посуд із тріщинками чи із щербинками
  • вицвіла постільна білизна з ковтунцями

Не забувайте, що непотріб "тягне" вашу життєву енергію та займає зайвий простір. Якщо від нього позбутися, у всіх сферах вашого життя нібито стане більше місця для всього нового та цікавого.

Раніше ми розповідали, який предмет завжди повинен бути у вашому домі.

Читайте також, які щоденні звички крадуть вашу життєву енергію.

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