Не зберігайте мотлох: від яких речей варто позбутися напередодні весни

Весна - це пора пробудження всього живого від зимової сплячки. А для людей це час оновлення та очищення від усього старого. Саме на весні варто позбуватися від зайвих речей у домі.

Що варто викинути перед початком нової пори року - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як правильно позбуватися від зайвих речей

Коли справа доходить до прибирання непотрібних речей, їх завжди хочеться передивитися та зловити нотку ностальгії. Адже так чи інакше ці речі пов'язані з якимись періодами життя та спогадами.

Але тут криється невелика пастка: ви можете перехотіти викидати непотріб саме через спогади з ним. Тому для ефективної роботи залиште сентиментальність на потім і тверезо оцінюйте, чи потрібна вам саме ця річ.

Варто це робити без поспіху, тому на велике прибирання виділіть день, коли вам не потрібно кудись іти.

А також не забудьте про пакети та коробки, куди будете складати мотлох і потрібні речі.

Від чого варто позбутися

Одяг та взуття:

колготки з затяжками

розтягнуті бюстгальтери

одяг не за розміром

шкарпетки з дірками

речі з плямами, які не відпираються

старі купальники

одяг, який ви не носите

Косметика:

пробники

"лисі" пензлики для макіяжу.

сухі помади або туші

порожні баночки й пляшечки

розтягнуті резинки для волосся

Товари для дому:

зламана техніка

старі пір'яні подушки

старі рушники з дірками чи плямами

посуд із тріщинками чи із щербинками

вицвіла постільна білизна з ковтунцями

Не забувайте, що непотріб "тягне" вашу життєву енергію та займає зайвий простір. Якщо від нього позбутися, у всіх сферах вашого життя нібито стане більше місця для всього нового та цікавого.