Розслабляє або вганяє в депресію? Як інтер'єр в оселі впливає на людину

Кожному хочеться відчувати комфорт і затишок у себе вдома. Якщо у своїй оселі ви почуваєтеся знервовано чи депресивно, це означає, що вам варто змінити щось навколо себе. Адже кольори, фактури та облаштування простору прямо пропорційно впливає на емоційний стан людини.

Як саме дизайн інтер'єру може змінювати настрій і стан людини - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Оберіть кольори

Психологи давно виявили, що різні кольори мають різний вплив на психологію людини. Одні - можуть нас збуджувати, інші - дратувати, а якісь - заспокоювати та навіть допомагати заснути.

Білий колір створює відчуття чистоти та гармонії. Він не спонукає до розслаблення, а навпаки здатний зарядити бадьорістю та енергією.

створює відчуття чистоти та гармонії. Він не спонукає до розслаблення, а навпаки здатний зарядити бадьорістю та енергією. Червоний колір здатний підвищити працездатність і активність. Його вплив на людину, в порівнянні з іншими кольорами у палітрі, найсильніший.

здатний підвищити працездатність і активність. Його вплив на людину, в порівнянні з іншими кольорами у палітрі, найсильніший. Зелений колір дуже позитивно впливає на нервову систему людини, заспокоює, дарує відчуття комфорту й умиротворення.

дуже позитивно впливає на нервову систему людини, заспокоює, дарує відчуття комфорту й умиротворення. Синій налаштовує на спокій, споглядання і розважливість.

налаштовує на спокій, споглядання і розважливість. Помаранчевий колір здатний викликати у людини відчуття тепла, підняти настрій, викликати збудження, підвищити активність, створити урочисту атмосферу свята.

здатний викликати у людини відчуття тепла, підняти настрій, викликати збудження, підвищити активність, створити урочисту атмосферу свята. Фіолетовий колір спонукає до активності, особливо у творчих особистостей. Проте у великій кількості може викликати втому і роздратування.

спонукає до активності, особливо у творчих особистостей. Проте у великій кількості може викликати втому і роздратування. Сірий колір дарує відчуття спокою і захищеності, знімає напругу, розслабляє.

дарує відчуття спокою і захищеності, знімає напругу, розслабляє. Бежевий колір не здатний викликати негативних емоцій у людини, він створює відчуття спокою і стабільності.

Кольори в інтер'єрі мають вагомий вплив на людину (фото: unsplash.com)

Найбільш використовувані форми

Облаштування кімнати може сильно впливати на ваше сприйняття. Робіть це винятково за власним відчуттям комфорту, не забуваючи про практичність і зручність користування.

Якщо ви любите відчуття затишку в маленьких кімнатах, тоді для вас може підійти щільне облаштування. Якщо ж вам до душі великі вільні площі, розставляйте меблі відповідно.

Але в будь-якому випадку розташовуйте їх так, щоб до кімнати потрапляло якомога більше світла. Ще одне дивовижне відкриття: низькі стелі можуть знизити рівень стресу.

Дизайнери стверджують, що м'які вигини й округлості краще впливають на психологічний добробут мешканців. Вони роблять простір більш гнучким і допомагають відчувати себе затишно.

Звертайте увагу на форму меблів під час покупки (фото: unsplash.com)

Додайте рослини

Як ми вже писали раніше, зелений колір допомагає заспокоюватися та відновлювати рівновагу. Приблизно те саме відчуває людина, перебуваючи в оточенні природи.

Такий ефект можна відтворити у власній кімнаті, розмістивши там якомога більше рослин. Які саме, обирайте до свого смаку. У дизайні інтер'єру цей тренд називають біофільним. Він, до речі, не втрачає своїх позицій уже кілька років поспіль.

Рослини прекрасно доповнюють будь-який інтер'єр (фото: unsplash.com)

Заберіть те, що не подобається

З часом деякі речі вдома починають набридати та навіть дратувати. У такому випадку просто приберіть їх і все. Замініть ту річ на те, що вам зараз приносить позитивні емоції.

Так само можна вчинити з облаштуванням або меблюванням. Хочеться чогось нового? Робити щоразу ремонт не обов'язково. Ви можете просто змінити розташування меблів у кімнаті.

Стовідсотково позбувайтеся старих і нецілих речей: посуд, одяг, подушки, матраци тощо. Вони вам непотрібні, а лише займають місце та забирають енергію.

Позбувайтеся зайвих речей (фото: unsplash.com)

Наведіть порядок

Безлад може бути дратівливим для багатьох людей. І так, проблема може полягати саме в ньому, а не в інтер'єрі. Будинок - наша фортеця, ми прокидаємося в ньому та повертаємося в нього після напруженого дня.

Тому важливо зробити його комфортним і безпечним простором для нашого розуму та місцем, де можна розслабитися і відпочити.

Коли будинок прибраний, це допомагає розуму зберігати спокій та думки в порядку. Після прибирання ви гарантовано відчуєте себе краще й позбудетеся тривоги.