Расслабляет или вгоняет в депрессию? Как интерьер в доме влияет на человека

Каждому хочется чувствовать комфорт и уют у себя дома. Если в своем доме вы чувствуете себя нервно или депрессивно, это значит, что вам следует изменить что-то вокруг себя. Ведь цвета, фактуры и обустройство места прямо пропорционально влияет на эмоциональное состояние человека.

Как именно дизайн интерьера может изменять настроение и состояние человека - подробнее читайте в материале Styler.

Выберите цвета

Психологи давно обнаружили, что разные цвета имеют разное влияние на психологию человека. Одни могут нас возбуждать, другие раздражать, а какие-то успокаивать и даже помогать заснуть.

Белый цвет создает чувство чистоты и гармонии. Он не побуждает к расслаблению, а наоборот способен зарядить бодростью и энергией.

создает чувство чистоты и гармонии. Он не побуждает к расслаблению, а наоборот способен зарядить бодростью и энергией. Красный цвет способен повысить работоспособность и активность. Его влияние на человека, по сравнению с другими цветами в палитре, самое сильное.

способен повысить работоспособность и активность. Его влияние на человека, по сравнению с другими цветами в палитре, самое сильное. Зеленый цвет очень положительно влияет на нервную систему человека, успокаивает, дарит чувство комфорта и умиротворения.

очень положительно влияет на нервную систему человека, успокаивает, дарит чувство комфорта и умиротворения. Синий настраивает на покой, созерцание и рассудительность.

настраивает на покой, созерцание и рассудительность. Оранжевый цвет способен вызвать у человека чувство тепла, поднять настроение, вызвать возбуждение, повысить активность, создать торжественную атмосферу праздника.

способен вызвать у человека чувство тепла, поднять настроение, вызвать возбуждение, повысить активность, создать торжественную атмосферу праздника. Фиолетовый цвет побуждает к активности, особенно у творческих личностей. Однако в большом количестве может вызвать усталость и раздражение.

побуждает к активности, особенно у творческих личностей. Однако в большом количестве может вызвать усталость и раздражение. Серый цвет дарит чувство покоя и защищенности, снимает напряжение, расслабляет.

дарит чувство покоя и защищенности, снимает напряжение, расслабляет. Бежевый цвет не способен вызвать отрицательных эмоций у человека, он создает чувство покоя и стабильности.

Цвета в интерьере оказывают существенное влияние на человека (фото: unsplash.com)

Наиболее используемые формы

Обустройство комнаты может сильно влиять на ваше восприятие. Делайте это исключительно по собственному ощущению комфорта, не забывая о практичности и удобстве пользования.

Если вы любите ощущение уюта в маленьких комнатах, тогда вам может подойти плотное обустройство. Если вам по душе большие свободные площади, расставляйте мебель соответственно.

Но в любом случае располагайте их так, чтобы в комнату попадало как можно больше света. Еще одно удивительное открытие: низкие потолки могут снизить уровень стресса.

Дизайнеры утверждают, что мягкие изгибы и округлости лучше влияют на психологическое благополучие жителей. Они делают простор более гибким и помогают чувствовать себя уютно.

Обращайте внимание на форму мебели при покупке (фото: unsplash.com)

Добавьте растения

Как мы уже писали, зеленый цвет помогает успокаиваться и восстанавливать равновесие. Приблизительно то же чувствует человек, находясь в окружении природы.

Такой эффект можно воспроизвести в собственной комнате, разместив там как можно больше растений. Какие именно, выбирайте по своему вкусу. В дизайне интерьера этот тренд называют биофильным. Он, кстати, не теряет свои позиции уже несколько лет подряд.

Растения прекрасно дополняют любой интерьер (фото: unsplash.com)

Уберите то, что не нравится

Со временем некоторые вещи дома начинают надоедать и даже раздражать. В таком случае просто уберите их и все. Замените вещь на то, что вам сейчас приносит положительные эмоции.

Так же можно поступить с обустройством или меблировкой. Хочется чего-нибудь нового? Делать каждый раз ремонт необязательно. Вы можете просто изменить расположение мебели в комнате.

Стопроцентно избавляйтесь от старых и нецелых вещей: посуда, одежда, подушки, матрасы и т.д. Они вам не нужны, а только занимают место и забирают энергию.

Избавляйтесь от лишних вещей (фото: unsplash.com)

Наведите порядок

Беспорядок может быть раздражительным для многих людей. И да, проблема может состоять именно в нем, а не в интерьере. Дом - наша крепость, мы просыпаемся в нем и возвращаемся в него после напряженного дня.

Поэтому важно сделать его комфортным и безопасным пространством для нашего ума и местом, где можно расслабиться и отдохнуть.

Когда дом убран, это помогает разуму сохранять спокойствие и мысли в порядке. После уборки вы гарантированно почувствуете себя лучше и избавитесь от тревоги.