Розсекречено зарплати королівських гвардійців Британії. Українські військові можуть тільки заздрити

Королівська гвардія Великої Британії відома на весь світ не тільки яскравою формою, але й рівнем спецпідготовки. Нещодавно стало відомо, що й заробітна платня військової "еліти" Сполученого Королівства може викликати заздрощі.
Про вимоги до гвардійців короля, а також наскільки їхні зарплати відрізняються від зарплат українських військовослужбовців, читайте далі в матеріалі Styler.
Королівська гвардія - одне з найелітніших формувань у Збройних силах Великої Британії. Йдеться про піхотні та кавалерійські підрозділи, які всюди охороняють королівську родину.
Історія й традиції королівської гвардії налічують понад три століття. Не зважаючи на те, що нині роль гвардійців більш церемоніальна, раніше вони слідували за королями всюди - навіть захищали правителів на полі бою. Саме тому в їхні лави споконвіків набирали лише кращих із кращих.
Сьогодні британська гвардійська дивізія складається із двох кінних і п'ятьох піхотних полків. Усі вони входять до складу армії та разом з іншими військовими можуть виконувати різні завдання (навіть отримувати відрядження в гарячі точки).
Стати гвардійцем напрочуд непросто. Перш ніж підписати контракт і потрапити до військової "еліти", необхідно відзначитись у гарячих точках, отримати рекомендаційні листи від колишніх командирів, пройти безліч тестів і перевірок за участі психологів та інших фахівців, а також завершити спеціалізований тренувальний курс (він триває щонайменше пів року та навчає не лише військової справи, але й церемоніальних аспектів).
При цьому за кожне (навіть дрібне) порушення гвардійців чекають величезні штрафи.
Цікаво також, що вбрання королівського гвардійця - індивідуальне. Його шиють окремо під кожного військовослужбовця. В цілому існує 27 варіантів форми. Її підбирають в залежності від роду військ, звання та навіть місця, біля якого чатує гвардієць.
Нещодавно британський тіктокер @howmuchthough розкрив "скромні, на перший погляд", річні зарплати гвардійців. Наголошується водночас, що ці військовослужбовці перебувають на практично повному утриманні держави.
Вони, крім іншого, мають право на:
Якщо гвардійців відправляють на навчання чи спецоперації, за їжу чи проживання вони не платять взагалі.
Отже, згідно з інформацією тіктокера, річна зарплатня королівських гвардійців Британії залежить від рівня підготовки та звання:
Якщо умовно "розбити" річні зарплати гвардійців у фунтах стерлінгах на 12 місяців, отримаємо такі суми в гривнях:
Скриншоти (tiktok.com/@howmuchthough)
На відміну від королівської гвардії Великої Британії, українські військові часто-густо недоотримують запланованих й обіцяних державою елементарних благ (якісного харчування, спеціального одягу, обладнання тощо). Розмір зарплат також суттєво відрізняється.
На тлі повномасштабного вторгнення РФ кількість грошей, які отримують військовослужбовці Збройних сил України, напряму залежить від щомісячних доплат за:
Якщо ж надбавки за бойові чи спеціальні завдання до уваги не брати, зарплати військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ становлять від 20 130 грн на місяць (які отримують рекрути) до 50 137 грн на місяць (передбачені для командира бригади).
Військовослужбовці Десантно-штурмових військ, Морської піхоти та Гірсько-штурмових підрозділів отримують від 21 197 грн на місяць (рекрути) до 53 094 грн (командири бригади/полку).
Найбільша зарплатня передбачена для Сил спеціальних операцій (ССО). Там рекрути можуть отримати 33 062 грн на місяць, а вище командування (командири) - 60 404 грн.
Розміри грошового забезпечення військовослужбовців (без додаткової винагороди) (інфографіка: Military Media Center)
А ось це вже середній рівень грошового забезпечення військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях:
Середній рівень грошового забезпечення військовослужбовців (інфографіка: Military Media Center)
Раніше ми розповідали, скільки заробляють військові у Польщі і як їхні зарплати відрізняються від з/п наших воїнів.