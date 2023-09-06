Розсекречено зарплати королівських гвардійців Британії. Українські військові можуть тільки заздрити

Королівська гвардія Великої Британії відома на весь світ не тільки яскравою формою, але й рівнем спецпідготовки. Нещодавно стало відомо, що й заробітна платня військової "еліти" Сполученого Королівства може викликати заздрощі.

Про вимоги до гвардійців короля, а також наскільки їхні зарплати відрізняються від зарплат українських військовослужбовців, читайте далі в матеріалі Styler .

Чим відомі королівські гвардійці

Королівська гвардія - одне з найелітніших формувань у Збройних силах Великої Британії. Йдеться про піхотні та кавалерійські підрозділи, які всюди охороняють королівську родину.

Історія й традиції королівської гвардії налічують понад три століття. Не зважаючи на те, що нині роль гвардійців більш церемоніальна, раніше вони слідували за королями всюди - навіть захищали правителів на полі бою. Саме тому в їхні лави споконвіків набирали лише кращих із кращих.

Сьогодні британська гвардійська дивізія складається із двох кінних і п'ятьох піхотних полків. Усі вони входять до складу армії та разом з іншими військовими можуть виконувати різні завдання (навіть отримувати відрядження в гарячі точки).

Стати гвардійцем напрочуд непросто. Перш ніж підписати контракт і потрапити до військової "еліти", необхідно відзначитись у гарячих точках, отримати рекомендаційні листи від колишніх командирів, пройти безліч тестів і перевірок за участі психологів та інших фахівців, а також завершити спеціалізований тренувальний курс (він триває щонайменше пів року та навчає не лише військової справи, але й церемоніальних аспектів).

При цьому за кожне (навіть дрібне) порушення гвардійців чекають величезні штрафи.

Цікаво також, що вбрання королівського гвардійця - індивідуальне. Його шиють окремо під кожного військовослужбовця. В цілому існує 27 варіантів форми. Її підбирають в залежності від роду військ, звання та навіть місця, біля якого чатує гвардієць.

Скільки платять гвардійцям Британії

Нещодавно британський тіктокер @howmuchthough розкрив "скромні, на перший погляд", річні зарплати гвардійців. Наголошується водночас, що ці військовослужбовці перебувають на практично повному утриманні держави.

Вони, крім іншого, мають право на:

субсидоване харчування (фіксовані знижки на кожен прийом їжі в закладах громадського харчування)

дешеве житло

безкоштовне медичне та стоматологічне обслуговування

Якщо гвардійців відправляють на навчання чи спецоперації, за їжу чи проживання вони не платять взагалі.

Отже, згідно з інформацією тіктокера, річна зарплатня королівських гвардійців Британії залежить від рівня підготовки та звання:

стажери (звичайні солдати) починають з мінімальної зарплати - 18 687 фунтів стерлінгів (близько 859 602 грн)

рядовий гвардієць отримує - 23 496 фунтів стерлінгів (близько 1 080 816 грн)

молодший капрал - 34 497 фунтів стерлінгів (близько 1 586 862 грн)

молодший сержант - 36 728 фунтів стерлінгів (близько 1 689 488 грн)

сержант отримує - 41 374 фунтів стерлінгів (близько 1 903 204 грн)

сержант-прапороносець - 46 815 фунтів стерлінгів (близько 2 153 490 грн)

Якщо умовно "розбити" річні зарплати гвардійців у фунтах стерлінгах на 12 місяців, отримаємо такі суми в гривнях:

стажери - 1 557 фунтів стерлінгів (близько 71 633 грн)

рядовий гвардієць - 1 958 фунтів стерлінгів (близько 90 068 грн)

молодший капрал - 2 875 фунтів стерлінгів (близько 132 238 грн)

молодший сержант - 3 060 фунтів стерлінгів (близько 140 792 грн)

сержант - 3 448 фунтів стерлінгів (близько 158 598 грн)

сержант-прапороносець - 3 901 фунтів стерлінгів (близько 179 457 грн)

Скриншоти (tiktok.com/@howmuchthough)

Зарплати українських військових

На відміну від королівської гвардії Великої Британії, українські військові часто-густо недоотримують запланованих й обіцяних державою елементарних благ (якісного харчування, спеціального одягу, обладнання тощо). Розмір зарплат також суттєво відрізняється.

На тлі повномасштабного вторгнення РФ кількість грошей, які отримують військовослужбовці Збройних сил України, напряму залежить від щомісячних доплат за:

участь у бойових діях

участь у виконанні бойових завдань чи заходів

оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані

Якщо ж надбавки за бойові чи спеціальні завдання до уваги не брати, зарплати військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ становлять від 20 130 грн на місяць (які отримують рекрути) до 50 137 грн на місяць (передбачені для командира бригади).

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ, Морської піхоти та Гірсько-штурмових підрозділів отримують від 21 197 грн на місяць (рекрути) до 53 094 грн (командири бригади/полку).

Найбільша зарплатня передбачена для Сил спеціальних операцій (ССО). Там рекрути можуть отримати 33 062 грн на місяць, а вище командування (командири) - 60 404 грн.

Розміри грошового забезпечення військовослужбовців (без додаткової винагороди) (інфографіка: Military Media Center)

А ось це вже середній рівень грошового забезпечення військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях:

командир бригади - 150 173 грн

заступник командира бригади - 148 919 грн

командир батальйону - 136 481 грн

заступник командира батальйону - 133 691 грн

командир роти - 131 224 грн

заступник командира роти - 129 056 грн

командир взводу - 128 229 грн

головний сержант роти - 126 094 грн

інструктор з бойової армійської системи - 126 040 грн

головний сержант взводу - 124 866 грн

командир танка - 124 861 грн

командир бойової машини - 123 951 грн

командир відділення - 122 677 грн

навідник-оператор - 122 268 грн

механік-водій - 121 618 грн

старший гранатометник - 121 152 грн

стрілець - 120 587 грн

телеграфіст - 120 499 грн

рекрут - 120 130 грн

Середній рівень грошового забезпечення військовослужбовців (інфографіка: Military Media Center)