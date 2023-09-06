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Рассекречены зарплаты королевских гвардейцев Британии. Украинские военные могут только завидовать

Среда 06 сентября 2023 12:00
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Рассекречены зарплаты королевских гвардейцев Британии. Украинские военные могут только завидовать Зарплаты королевских гвардейцев многих шокируют (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Королевская гвардия Великобритании известна во всем мире не только яркой формой, но и уровнем спецподготовки. Недавно стало известно, что и заработная плата военной "элиты" Соединенного Королевства может вызвать зависть.

О требованиях к гвардейцам короля, а также насколько их зарплаты отличаются от зарплат украинских военнослужащих, читайте дальше в материале Styler.

Чем известны королевские гвардейцы

Королевская гвардия - одно из самых элитных формирований в Вооруженных силах Великобритании. Речь идет о пехотных и кавалерийских подразделениях, повсюду охраняющих королевскую семью.

История и традиции королевской гвардии насчитывают более трех столетий. Несмотря на то, что ныне роль гвардейцев более церемониальна, раньше они следовали за королями повсюду - даже защищали правителей на поле боя. Именно поэтому в их ряды исконно набирали только лучших из лучших.

Сегодня британская гвардейская дивизия состоит из двух конных и пяти пехотных полков. Все они входят в состав армии и вместе с другими военными могут выполнять разные задачи (даже получать командировки в горячие точки).

Стать гвардейцем удивительно непросто. Прежде чем подписать контракт и попасть в военную "элиту", необходимо отметиться в горячих точках, получить рекомендательные письма от бывших командиров, пройти множество тестов и проверок с участием психологов и других специалистов, а также завершить специализированный тренировочный курс (он длится не менее полугода и обучает не только военному делу, но и церемониальным аспектам).

При этом за каждое (даже мелкое) нарушение гвардейцев ждут огромные штрафы.

Интересно также, что наряд королевского гвардейца - индивидуальный. Его шьют отдельно под каждого военнослужащего. В общей сложности существует 27 вариантов формы. Ее подбирают в зависимости от рода войск, звания и даже места, возле которого караулит гвардеец.

Сколько платят гвардейцам Великобритании

Недавно британский тиктокер @howmuchthough раскрыл "скромные, на первый взгляд" годовые зарплаты гвардейцев. Отмечается, что эти военнослужащие находятся на практически полном содержании государства.

Они, кроме прочего, имеют право на:

  • субсидированное питание (фиксированные скидки на каждый прием пищи в общепитах)
  • дешевое жилье
  • бесплатное медицинское и стоматологическое обслуживание

Если гвардейцев отправляют на учебу или спецоперацию, за еду или проживание они не платят вообще.

Итак, согласно информации тиктокера, годовая зарплата королевских гвардейцев Британии зависит от уровня подготовки и звания:

  • стажеры (обычные солдаты) начинают с минимальной зарплаты - 18 687 фунтов стерлингов (около 859 602 грн)
  • рядовой гвардеец получает - 23 496 фунтов стерлингов (около 1 080 816 грн)
  • младший капрал - 34 497 фунтов стерлингов (около 1 586 862 грн)
  • младший сержант - 36 728 фунтов стерлингов (около 1 689 488 грн)
  • сержант получает - 41 374 фунтов стерлингов (около 1 903 204 грн)
  • сержант-знаменщик - 46 815 фунтов стерлингов (около 2 153 490 грн)

Если условно "разбить" годовые зарплаты гвардейцев в фунтах стерлингах на 12 месяцев, получим следующие суммы в гривнах:

  • стажеры - 1 557 фунтов стерлингов (около 71 633 грн)
  • рядовой гвардиец - 1 958 фунтов стерлингов (около 90 068 грн)
  • младший капрал - 2 875 фунтов стерлингов (около 132 238 грн)
  • младший сержант - 3 060 фунтов стерлингов (около 140 792 грн)
  • сержант - 3 448 фунтов стерлингов (около 158 598 грн)
  • сержант-прапороносец - 3 901 фунтов стерлингов (около 179 457 грн)

Рассекречены зарплаты королевских гвардейцев Британии. Украинские военные могут только завидовать

Рассекречены зарплаты королевских гвардейцев Британии. Украинские военные могут только завидовать

Рассекречены зарплаты королевских гвардейцев Британии. Украинские военные могут только завидовать

Рассекречены зарплаты королевских гвардейцев Британии. Украинские военные могут только завидовать

Рассекречены зарплаты королевских гвардейцев Британии. Украинские военные могут только завидовать

Рассекречены зарплаты королевских гвардейцев Британии. Украинские военные могут только завидовать

Скриншоты (tiktok.com/@howmuchthough)

Зарплаты украинских военных

В отличие от королевской гвардии Великобритании, украинские военные сплошь и рядом недополучают запланированных и обещанных государством элементарных благ (качественного питания, специальной одежды, оборудования и т. п.). Размер зарплат тоже существенно отличается.

На фоне полномасштабного вторжения РФ количество денег, которые получают военнослужащие Вооруженных сил Украины, напрямую зависит от ежемесячных доплат за:

  • участие в боевых действиях
  • участие в выполнении боевых задач или мероприятий
  • оперативное управление военными частями и подразделениями на расстоянии

Если же надбавки за боевые или специальные задачи не принимать во внимание, зарплаты военнослужащих Сухопутных войск ВСУ составляют от 20 130 грн в месяц (которые получают рекруты) до 50 137 грн в месяц (предусмотренные для командира бригады).

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты и Горно-штурмовых подразделений получают от 21 197 грн в месяц (рекруты) до 53 094 грн (командиры бригады/полка).

Самая большая зарплата предусмотрена для Сил специальных операций (ССО). Там рекруты могут получить 33 062 грн в месяц, а высшее командование (командиры) - 60 404 грн.

Рассекречены зарплаты королевских гвардейцев Британии. Украинские военные могут только завидовать

Размеры денежного довольствия военнослужащих (без дополнительного вознаграждения) (инфографика: Military Media Center)

А вот это уже средний уровень денежного довольствия военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях:

  • командир бригады - 150 173 грн
  • заместитель командира бригады - 148 919 грн
  • командир батальона - 136 481 грн
  • заместитель командира батальона - 133 691 грн
  • командир роты - 131 224 грн
  • заместитель командира роты - 129 056 грн
  • командир взвода - 128 229 грн
  • главный сержант роты - 126 094 грн
  • инструктор по боевой армейской системе - 126 040 грн
  • главный сержант взвода - 124 866 грн
  • командир танка - 124 861 грн
  • командир боевой машины - 123 951 грн
  • командир отделения - 122 677 грн
  • наводчик-оператор - 122 268 грн
  • механик-водитель - 121 618 грн
  • старший гранатометчик - 121 152 грн
  • стрелок - 120 587 грн
  • телеграфист - 120 499 грн
  • рекрут - 120 130 грн

Рассекречены зарплаты королевских гвардейцев Британии. Украинские военные могут только завидовать

Средний уровень денежного довольствия военнослужащих (инфографика: Military Media Center)

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывают военные в Польше и как их зарплаты отличаются от з/п наших воинов.

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