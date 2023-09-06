Рассекречены зарплаты королевских гвардейцев Британии. Украинские военные могут только завидовать

Королевская гвардия Великобритании известна во всем мире не только яркой формой, но и уровнем спецподготовки. Недавно стало известно, что и заработная плата военной "элиты" Соединенного Королевства может вызвать зависть.

О требованиях к гвардейцам короля, а также насколько их зарплаты отличаются от зарплат украинских военнослужащих, читайте дальше в материале Styler .

Чем известны королевские гвардейцы

Королевская гвардия - одно из самых элитных формирований в Вооруженных силах Великобритании. Речь идет о пехотных и кавалерийских подразделениях, повсюду охраняющих королевскую семью.

История и традиции королевской гвардии насчитывают более трех столетий. Несмотря на то, что ныне роль гвардейцев более церемониальна, раньше они следовали за королями повсюду - даже защищали правителей на поле боя. Именно поэтому в их ряды исконно набирали только лучших из лучших.

Сегодня британская гвардейская дивизия состоит из двух конных и пяти пехотных полков. Все они входят в состав армии и вместе с другими военными могут выполнять разные задачи (даже получать командировки в горячие точки).

Стать гвардейцем удивительно непросто. Прежде чем подписать контракт и попасть в военную "элиту", необходимо отметиться в горячих точках, получить рекомендательные письма от бывших командиров, пройти множество тестов и проверок с участием психологов и других специалистов, а также завершить специализированный тренировочный курс (он длится не менее полугода и обучает не только военному делу, но и церемониальным аспектам).

При этом за каждое (даже мелкое) нарушение гвардейцев ждут огромные штрафы.

Интересно также, что наряд королевского гвардейца - индивидуальный. Его шьют отдельно под каждого военнослужащего. В общей сложности существует 27 вариантов формы. Ее подбирают в зависимости от рода войск, звания и даже места, возле которого караулит гвардеец.

Сколько платят гвардейцам Великобритании

Недавно британский тиктокер @howmuchthough раскрыл "скромные, на первый взгляд" годовые зарплаты гвардейцев. Отмечается, что эти военнослужащие находятся на практически полном содержании государства.

Они, кроме прочего, имеют право на:

субсидированное питание (фиксированные скидки на каждый прием пищи в общепитах)

дешевое жилье

бесплатное медицинское и стоматологическое обслуживание

Если гвардейцев отправляют на учебу или спецоперацию, за еду или проживание они не платят вообще.

Итак, согласно информации тиктокера, годовая зарплата королевских гвардейцев Британии зависит от уровня подготовки и звания:

стажеры (обычные солдаты) начинают с минимальной зарплаты - 18 687 фунтов стерлингов (около 859 602 грн)

рядовой гвардеец получает - 23 496 фунтов стерлингов (около 1 080 816 грн)

младший капрал - 34 497 фунтов стерлингов (около 1 586 862 грн)

младший сержант - 36 728 фунтов стерлингов (около 1 689 488 грн)

сержант получает - 41 374 фунтов стерлингов (около 1 903 204 грн)

сержант-знаменщик - 46 815 фунтов стерлингов (около 2 153 490 грн)

Если условно "разбить" годовые зарплаты гвардейцев в фунтах стерлингах на 12 месяцев, получим следующие суммы в гривнах:

стажеры - 1 557 фунтов стерлингов (около 71 633 грн)

рядовой гвардиец - 1 958 фунтов стерлингов (около 90 068 грн)

младший капрал - 2 875 фунтов стерлингов (около 132 238 грн)

младший сержант - 3 060 фунтов стерлингов (около 140 792 грн)

сержант - 3 448 фунтов стерлингов (около 158 598 грн)

сержант-прапороносец - 3 901 фунтов стерлингов (около 179 457 грн)

Скриншоты (tiktok.com/@howmuchthough)

Зарплаты украинских военных

В отличие от королевской гвардии Великобритании, украинские военные сплошь и рядом недополучают запланированных и обещанных государством элементарных благ (качественного питания, специальной одежды, оборудования и т. п.). Размер зарплат тоже существенно отличается.

На фоне полномасштабного вторжения РФ количество денег, которые получают военнослужащие Вооруженных сил Украины, напрямую зависит от ежемесячных доплат за:

участие в боевых действиях

участие в выполнении боевых задач или мероприятий

оперативное управление военными частями и подразделениями на расстоянии

Если же надбавки за боевые или специальные задачи не принимать во внимание, зарплаты военнослужащих Сухопутных войск ВСУ составляют от 20 130 грн в месяц (которые получают рекруты) до 50 137 грн в месяц (предусмотренные для командира бригады).

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты и Горно-штурмовых подразделений получают от 21 197 грн в месяц (рекруты) до 53 094 грн (командиры бригады/полка).

Самая большая зарплата предусмотрена для Сил специальных операций (ССО). Там рекруты могут получить 33 062 грн в месяц, а высшее командование (командиры) - 60 404 грн.

Размеры денежного довольствия военнослужащих (без дополнительного вознаграждения) (инфографика: Military Media Center)

А вот это уже средний уровень денежного довольствия военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях:

командир бригады - 150 173 грн

заместитель командира бригады - 148 919 грн

командир батальона - 136 481 грн

заместитель командира батальона - 133 691 грн

командир роты - 131 224 грн

заместитель командира роты - 129 056 грн

командир взвода - 128 229 грн

главный сержант роты - 126 094 грн

инструктор по боевой армейской системе - 126 040 грн

главный сержант взвода - 124 866 грн

командир танка - 124 861 грн

командир боевой машины - 123 951 грн

командир отделения - 122 677 грн

наводчик-оператор - 122 268 грн

механик-водитель - 121 618 грн

старший гранатометчик - 121 152 грн

стрелок - 120 587 грн

телеграфист - 120 499 грн

рекрут - 120 130 грн

Средний уровень денежного довольствия военнослужащих (инфографика: Military Media Center)