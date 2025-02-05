Як сіяти капусту у лютому, щоб отримати ранній і рясний урожай

Вирощування розсади капусти - відповідальний етап для отримання здорового та рясного врожаю. Щоб бути впевненим у майбутньому врожаї, краще самостійно вирощувати розсаду з перевіреного насіння.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильний вибір сорту, ґрунту та догляд допоможуть виростити міцні, здорові рослини.

Коли сіяти насіння капусти на розсаду

Ранні сорти білокачанної капусти висівають у першій половині лютого. Цвітну капусту - з другої половини лютого, а броколі - на початку березня.

Посів проводять у підготовлений ґрунт на глибину 0,5-1 см. Занадто глибоке загортання може ускладнити проростання. Місткості накривають плівкою або склом до появи сходів. Далі сіянці потребують правильного догляду - регулярного поливу, достатнього освітлення та загартування перед висадкою у відкритий ґрунт.

Підготовка ґрунту для розсади

Якісний ґрунт - запорука здорової розсади. Можна використовувати готовий субстрат або приготувати його самостійно:

змішати торф, дернову землю та пісок у рівних частинах;

додати 0,5 склянки деревної золи на 2 л ґрунтової суміші;

провести знезараження: пропарити у духовці, пролити окропом або обробити фунгіцидом.

Також до ґрунту додають перліт для покращення аерації. Важливо стежити за рівнем вологості, щоб уникнути пересихання кореневої системи.

Вибір ємностей для посіву

Для розсади підходять різні види контейнерів:

Касети для розсади - зручні у використанні, дозволяють пересаджувати без пошкодження коріння.

Ящики - традиційний варіант, але потребують пікірування сіянців.

Торф’яні стаканчики - екологічний варіант, що дозволяє висаджувати розсаду без стресу для рослини.

Кожен варіант має свої переваги, тому вибір залежить від кількості розсади та умов вирощування.

Саджати капусту на розсаду треба вже у лютому (фото: Pixabay.com)

Вибір сортів ранньої білокачанної капусти

Білокачанна капуста - найпопулярніший вид, який вирощують у відкритому ґрунті та теплицях. Для раннього врожаю варто обирати такі сорти та гібриди:

Фора F1 - має щільні качани з ніжним смаком, добре зберігається та не тріскається.

- має щільні качани з ніжним смаком, добре зберігається та не тріскається. Етма F1 - дозріває за 45-55 днів, качани округлі, світло-зелені, масою 1-1,5 кг.

- дозріває за 45-55 днів, качани округлі, світло-зелені, масою 1-1,5 кг. Червнева - дає качани 2-2,5 кг, витримує легкі заморозки, придатна для свіжих салатів.

Ранні сорти дозволяють отримати врожай уже в перші літні місяці та насолоджуватися свіжими овочами.

Найкращі сорти цвітної капусти

Цвітна капуста цінується за ніжний смак та високу поживну цінність. Ранні гібриди для розсади:

Ількар F1 - дозріває за 63-65 днів, утворює щільні білі головки 0,7-1 кг.

- дозріває за 63-65 днів, утворює щільні білі головки 0,7-1 кг. Немо F1 - дозріває за 60-70 днів, головки масою 0,5-1 кг, підходить для заморозки.

Гібриди стійкі до температурних коливань і добре захищені листям від сонця. Цвітну капусту вирощують як у відкритому ґрунті, так і в теплицях.

Популярні сорти броколі

Броколі багата на вітаміни, калій і фолієву кислоту, що робить її незамінною у раціоні. Для раннього врожаю варто обрати:

Баро Стар F1 - голівки вагою 0,8-1 кг, підходить для свіжого споживання та заморожування.

- голівки вагою 0,8-1 кг, підходить для свіжого споживання та заморожування. Бесті F1 - головка до 2 кг, стійка до стресів, дозріває за 65-70 днів.

- головка до 2 кг, стійка до стресів, дозріває за 65-70 днів. Батавія F1 - темно-зелені головки масою 1-1,5 кг, добре переносить транспортування.

Розсаду броколі можна вирощувати вдома або висівати насіння безпосередньо у ґрунт.