Как сеять капусту в феврале, чтобы получить ранний и обильный урожай
Выращивание рассады капусты - ответственный этап для получения здорового и обильного урожая. Чтобы быть уверенным в будущем урожае, лучше самостоятельно выращивать рассаду из проверенных семян.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильный выбор сорта, почвы и уход помогут вырастить крепкие, здоровые растения.
Когда сеять семена капусты на рассаду
Ранние сорта белокочанной капусты высевают в первой половине февраля. Цветную капусту - со второй половины февраля, а брокколи - в начале марта.
Посев проводят в подготовленную почву на глубину 0,5-1 см. Слишком глубокая заделка может затруднить прорастание. Емкости накрывают пленкой или стеклом до появления всходов. Далее сеянцы нуждаются в правильном уходе - регулярном поливе, достаточном освещении и закалке перед высадкой в открытый грунт.
Подготовка почвы для рассады
Качественный грунт - залог здоровой рассады. Можно использовать готовый субстрат или приготовить его самостоятельно:
- смешать торф, дерновую землю и песок в равных частях;
- добавить 0,5 стакана древесной золы на 2 л почвенной смеси;
- провести обеззараживание: пропарить в духовке, пролить кипятком или обработать фунгицидом.
Также в почву добавляют перлит для улучшения аэрации. Важно следить за уровнем влажности, чтобы избежать пересыхания корневой системы.
Выбор емкостей для посева
Для рассады подходят разные виды контейнеров:
- Кассеты для рассады - удобны в использовании, позволяют пересаживать без повреждения корней.
- Ящики - традиционный вариант, но нуждаются в пикировке сеянцев.
- Торфяные стаканчики - экологичный вариант, позволяющий высаживать рассаду без стресса для растения.
Каждый вариант имеет свои преимущества, поэтому выбор зависит от количества рассады и условий выращивания.
Сажать капусту на рассаду надо уже в феврале (фото: Pixabay.com)
Выбор сортов ранней белокочанной капусты
Белокочанная капуста - самый популярный вид, который выращивают в открытом грунте и теплицах. Для раннего урожая стоит выбирать такие сорта и гибриды:
- Фора F1 - имеет плотные кочаны с нежным вкусом, хорошо хранится и не трескается.
- Этма F1 - созревает за 45-55 дней, кочаны округлые, светло-зеленые, массой 1-1,5 кг.
- Июньская - дает кочаны 2-2,5 кг, выдерживает легкие заморозки, пригодна для свежих салатов.
Ранние сорта позволяют получить урожай уже в первые летние месяцы и наслаждаться свежими овощами.
Лучшие сорта цветной капусты
Цветная капуста ценится за нежный вкус и высокую питательную ценность. Ранние гибриды для рассады:
- Илькар F1 - созревает за 63-65 дней, образует плотные белые головки 0,7-1 кг.
- Немо F1 - созревает за 60-70 дней, головки массой 0,5-1 кг, подходит для заморозки.
Гибриды устойчивы к температурным колебаниям и хорошо защищены листьями от солнца. Цветную капусту выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах.
Популярные сорта брокколи
Брокколи богата витаминами, калием и фолиевой кислотой, что делает ее незаменимой в рационе. Для раннего урожая стоит выбрать:
- Баро Стар F1 - головки весом 0,8-1 кг, подходит для свежего потребления и замораживания.
- Бести F1 - головка до 2 кг, устойчива к стрессам, созревает за 65-70 дней.
- Батавия F1 - темно-зеленые головки массой 1-1,5 кг, хорошо переносит транспортировку.
Рассаду брокколи можно выращивать дома или высевать семена непосредственно в грунт.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Moysad.com.ua, Real Simple, DIY Joy.