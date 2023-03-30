Розроблений симулятор відчуттів під час смерті: як він працює (відео)

Питання, що може побачити людина після смерті, залишається найбільшою загадкою у світі з безліччю гіпотез і міфів, у тому числі й на основі спогадів людей, які пережили клінічну смерть та вийшли з коми. За допомогою сучасних технологій з'явилася можливість відчути деескалацію життя.

Проект було представлено на виставці у Мельбурні, йдеться в описі на сайті Національної галереї Вікторії.

Симулятор отримав назву "Минаючі електричні бурі" (Passing Electrical Storms). Як стверджується, він може викликати в уяві процес вмирання за допомогою технології розширеної реальності (XR) та "медичних технологій".

"Одночасно медитативна та тривожна, ця інтерактивна робота веде учасників через симульовану деескалацію життя, від зупинки серця до смерті мозку", - зазначено в офіційному описі.

Художник сподівається таким проектом допомогти людям змиритися з неминучим, продемонструвавши образи, що імітують почуття у момент смерті.

Відбувається це так: учасники лягають на копію лікарняного ліжка, надягають XR-гарнітуру та "переживають" зупинку серця, спробу їх реанімувати, потім смерть та позатілесний досвід.

На виставці люди випробовували розробку симуляції відчуттів при смерті (фото: instagram.com / nasitra)

Сам Гладуелл в інтерв'ю The Australian описав цей досвід як "віддалення від себе, а потім відплиття в гігантський всесвіт".

"Моделюючи смерть як переживання в останні кілька хвилин, це медитація на ефемерність індивідуального життя. Для мене це не все похмуро, а спектр кольорів і настроїв", - розповів художник.

Він також додав, що натхненням для роботи були праці таких філософів як Жан Бодріяр, Мішель Фуко та Девід Чалмерс.

Один ТікТок блогер з ніком croom12, який на виставці випробував розробку Гладуелла, поділився враженнями про такий досвід.

Так, чоловік ліг на ліжко, що вібрує, а коли вирівнявся, то побачив, як лікарям не вдалося його оживити. Блогер зізнався, що у людей подібний досвід може викликати паніку, а також "ви можете кинути палити будь-коли".

Чоловік, який отримав досвід імітації смерті за допомогою віртуальної реальності, поділився враженнями (фото: скріншот TikTok / croom12)