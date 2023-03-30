Разработан симулятор ощущений во время смерти: как он работает (видео)
Вопрос, что может увидеть человек после смерти, остается величайшей загадкой в мире с множеством гипотез и мифов, в том числе и на основе воспоминаний людей, переживших клиническую смерть и вышедших из комы. С помощью современных технологий появилась возможность ощутить деэскалацию жизни.
Австралийский художник Шон Гладуэлл разработал интерактивный симулятор виртуальной реальности, призванный воплотить в жизнь "опыт" смерти.
Проект был представлен на выставке в Мельбурне, говорится в описании на сайте Национальной галереи Виктории.
Симулятор получил название "Проходящие электрические бури" (Passing Electrical Storms). Как утверждается, он может вызвать в воображении процесс умирания с помощью технологии расширенной реальности (XR) и "медицинских технологий".
"Одновременно медитативная и тревожная, эта интерактивная работа ведет участников через симулированную деэскалацию жизни, от остановки сердца до смерти мозга", - указано в официальном описании.
Художник надеется таким проектом помочь людям смириться с неизбежным, продемонстрировав образы, что имитируют чувства в момент смерти.
Происходит это так: участники ложатся на копию больничной койки, надевают XR-гарнитуру и "переживают" остановку сердца, попытку их реанимировать, затем смерть и внетелесный опыт.
На выставке люди испытывали разработку по симуляции ощущений при смерти (фото: instagram.com / nasitra)
Сам Гладуэлл в интервью The Australian описал этот опыт как "удаление от себя, а затем уплывание в гигантскую вселенную".
"Моделируя смерть как переживание в ее последние несколько минут, это медитация на эфемерность индивидуальной жизни. Для меня это не все мрачно, а спектр цветов и настроений", - рассказал художник.
Он также добавил, что работа была вдохновлена такими философами, как Жан Бодрийяр, Мишель Фуко и Дэвид Чалмерс.
Один ТикТок блогер с ником croom12, на выставке испытавший разработку Гладуэлла, поделился впечатлениями о таком опыте.
Так, мужчина лег на вибрирующую кровать, а когда выровнялся, то увидел, как врачам не удалось его оживить. Блогер признался, что у людей подобный опыт может вызвать панику, а также "вы можете бросить курить в любое время".
Испытавший опыт имитации смерти при помощи виртуальной реальности поделился впечатлениями (фото: скриншот TikTok / croom12)
@croom12
Its Actually pretty hectic. Doctors trying to revive you, vibrating bed and floating into space.original sound - Marcus
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