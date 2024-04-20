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"Розриває серце". Сестра популярного українського співака загинула внаслідок ракетного обстрілу РФ

Субота 20 квітня 2024 11:15
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"Розриває серце". Сестра популярного українського співака загинула внаслідок ракетного обстрілу РФ MELOVIN (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

15 березня відбувся черговий російський ракетний обстріл Одеси. У цей день співак Melovin повідомив, що під час ворожої атаки загинула його близька людина. Однак подробицями він не ділився. Днями артист зізнався, що тоді втратив свою сестру.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для Insider.ua.

Деталі

Зі слів Melovin, наступного дня після трагедії у нього був виступ на весіллі. Ця ситуація дала йому зрозуміти, що потрібно цінувати життя тут і зараз.

"Нещодавно під час обстрілу я втратив сестру. Пам'ятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце. Наступного дня я виступав на весіллі. Натягнув усмішку і поїхав… До абсурду, але саме це й допомогло мені оговтатися і зрозуміти: "Життя – це тут і зараз. Не треба зволікати", - поділився артист.

&quot;Розриває серце&quot;. Сестра популярного українського співака загинула внаслідок ракетного обстрілу РФ

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Також він додав, що його батьки продовжують жити в Одесі, куди він часто приїжджає.

"Мої батьки живуть в Одесі. За першої-ліпшої нагоди я намагаюся приїздити туди на декілька днів, а може, і більше. Цього року був у рідному місті двічі: у січні та в березні, на день народження тата. Ходив до моря. Хочу поїхати туди з концертом. Одеса - особливе для мене місто, тому все, що відбувається там нині, щоразу болить, щоразу викликає переживання", - сказав Melovin.

Нещодавно ми писали, що брат відомого українського актора загинув внаслідок авіаудару РФ.

Також зірка "Фабрики зірок" розповіла про пошуки зниклого на війні дядька.

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