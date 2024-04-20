"Розриває серце". Сестра популярного українського співака загинула внаслідок ракетного обстрілу РФ

15 березня відбувся черговий російський ракетний обстріл Одеси. У цей день співак Melovin повідомив , що під час ворожої атаки загинула його близька людина. Однак подробицями він не ділився. Днями артист зізнався, що тоді втратив свою сестру.

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Зі слів Melovin, наступного дня після трагедії у нього був виступ на весіллі. Ця ситуація дала йому зрозуміти, що потрібно цінувати життя тут і зараз.

"Нещодавно під час обстрілу я втратив сестру. Пам'ятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце. Наступного дня я виступав на весіллі. Натягнув усмішку і поїхав… До абсурду, але саме це й допомогло мені оговтатися і зрозуміти: "Життя – це тут і зараз. Не треба зволікати", - поділився артист.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Також він додав, що його батьки продовжують жити в Одесі, куди він часто приїжджає.

"Мої батьки живуть в Одесі. За першої-ліпшої нагоди я намагаюся приїздити туди на декілька днів, а може, і більше. Цього року був у рідному місті двічі: у січні та в березні, на день народження тата. Ходив до моря. Хочу поїхати туди з концертом. Одеса - особливе для мене місто, тому все, що відбувається там нині, щоразу болить, щоразу викликає переживання", - сказав Melovin.