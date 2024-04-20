"Разрывает сердце". Сестра популярного украинского певца погибла в результате ракетного обстрела РФ

15 марта произошел очередной российский ракетный обстрел Одессы. В этот день певец Melovin сообщил , что во время вражеской атаки погиб его близкий человек. Однако подробностями он не делился. На днях артист признался, что тогда потерял свою сестру.

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По словам Melovin, на следующий день после трагедии у него было выступление на свадьбе. Эта ситуация дала ему понять, что нужно ценить жизнь здесь и сейчас.

"Недавно во время обстрела я потерял сестру. Помните, когда после взрыва чрезвычайники приехали спасать людей и прилетела вторая ракета? Это больно, это разрывает сердце. На следующий день я выступал на свадьбе. Натянул улыбку и поехал... До абсурда, но именно это и помогло мне оправиться и понять: "Жизнь - это здесь и сейчас. Не надо медлить", - поделился артист.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Также он добавил, что его родители продолжают жить в Одессе, куда он часто приезжает.

"Мои родители живут в Одессе. При любой возможности я стараюсь приезжать туда на несколько дней, а может, и больше. В этом году был в родном городе дважды: в январе и в марте, на день рождения папы. Ходил к морю. Хочу поехать туда с концертом. Одесса - особый для меня город, поэтому все, что происходит там сейчас, каждый раз болит, каждый раз вызывает переживания", - сказал Melovin.