Розрекламовані ліки, які крадуть ваші гроші і нічого не лікують

Серед фуфломіцинів є ціла "лінійка" препаратів, які з екранів телевізорів чи з вітрин аптек обіцяють нам відновити печінку, якщо переїли, перепили, отруїлися чи п'єте антибіотики. Але насправді так звані "гепатопротектори" нічого не лікують, а лише викачують наші гроші.
Про це в Instagram розповіла Ірина Платонова, дитячий лікар, невролог.
Гепатопротектори - це такі уявні ліки, які ніби-то допомагають відновити печінку. Проте гепатопротекторів не існує.
Цим препаратам приписують такі чудодійні властивості, як відновлення печінки, мінімізація шкідливого впливу ліків.
Цікаво, що гепатопротекторів нема в жодному протоколі лікування і навіть в більше - в англомовній медичній літературі навіть нема такого поняття.
Для цього органу, як і для всього організму, корисними будуть збалансоване харчування, регулярні фізичні навантаження, здоровий сон, дозування часу активності і відпочинку, а також прийом ліків лише за призначенням лікаря.
Якщо дійсно хочете допомогти печінці, вакцинуйтеся від гепатитів А і В - і таким чином профілактувати цироз, рак або фульмінантну (миттєву) недостатність органу.
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