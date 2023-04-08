Розрекламовані ліки, які крадуть ваші гроші і нічого не лікують

Серед фуфломіцинів є ціла "лінійка" препаратів, які з екранів телевізорів чи з вітрин аптек обіцяють нам відновити печінку, якщо переїли, перепили, отруїлися чи п'єте антибіотики. Але насправді так звані "гепатопротектори" нічого не лікують, а лише викачують наші гроші.

Про це в Instagram розповіла Ірина Платонова, дитячий лікар, невролог.

Що таке ці гепатопротектори

Гепатопротектори - це такі уявні ліки, які ніби-то допомагають відновити печінку. Проте гепатопротекторів не існує.

Цим препаратам приписують такі чудодійні властивості, як відновлення печінки, мінімізація шкідливого впливу ліків.

Цікаво, що гепатопротекторів нема в жодному протоколі лікування і навіть в більше - в англомовній медичній літературі навіть нема такого поняття.

Гепатопротектори призначають при:

Прийомі антибіотиків, протигельмінтних, хіміопрепаратів - нібито, щоб "підтримати" печінку.

Під час або після вірусних інфекцій: ковід, ротавірус, інфекційний мононуклеоз тощо. Справді, печінка може реагувати підвищенням цитолітичних ферментів АЛТ та АСТ, проте це минає самостійно за кілька тижнів після хвороби.

Після свят або інших "навантажень" на печінку.

При поганих аналізах з різних причин.

При підтверджених захворюваннях печінки.

Список цих ліків всім добре відомий:

Галстена

Глутаргін

Гептрал

Антраль

Гепабене

Ессенціалє

Карсил

Як допомогти печінці

Для цього органу, як і для всього організму, корисними будуть збалансоване харчування, регулярні фізичні навантаження, здоровий сон, дозування часу активності і відпочинку, а також прийом ліків лише за призначенням лікаря.

Якщо дійсно хочете допомогти печінці, вакцинуйтеся від гепатитів А і В - і таким чином профілактувати цироз, рак або фульмінантну (миттєву) недостатність органу.