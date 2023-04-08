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Розрекламовані ліки, які крадуть ваші гроші і нічого не лікують

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Субота 08 квітня 2023 09:45
Розрекламовані ліки, які крадуть ваші гроші і нічого не лікують Які ліки нічого не лікують (фото: raybori.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Серед фуфломіцинів є ціла "лінійка" препаратів, які з екранів телевізорів чи з вітрин аптек обіцяють нам відновити печінку, якщо переїли, перепили, отруїлися чи п'єте антибіотики. Але насправді так звані "гепатопротектори" нічого не лікують, а лише викачують наші гроші.

Про це в Instagram розповіла Ірина Платонова, дитячий лікар, невролог.

Що таке ці гепатопротектори

Гепатопротектори - це такі уявні ліки, які ніби-то допомагають відновити печінку. Проте гепатопротекторів не існує.

Цим препаратам приписують такі чудодійні властивості, як відновлення печінки, мінімізація шкідливого впливу ліків.

Цікаво, що гепатопротекторів нема в жодному протоколі лікування і навіть в більше - в англомовній медичній літературі навіть нема такого поняття.

Гепатопротектори призначають при:

  • Прийомі антибіотиків, протигельмінтних, хіміопрепаратів - нібито, щоб "підтримати" печінку.
  • Під час або після вірусних інфекцій: ковід, ротавірус, інфекційний мононуклеоз тощо. Справді, печінка може реагувати підвищенням цитолітичних ферментів АЛТ та АСТ, проте це минає самостійно за кілька тижнів після хвороби.
  • Після свят або інших "навантажень" на печінку.
  • При поганих аналізах з різних причин.
  • При підтверджених захворюваннях печінки.

Список цих ліків всім добре відомий:

  • Галстена
  • Глутаргін
  • Гептрал
  • Антраль
  • Гепабене
  • Ессенціалє
  • Карсил

Як допомогти печінці

Для цього органу, як і для всього організму, корисними будуть збалансоване харчування, регулярні фізичні навантаження, здоровий сон, дозування часу активності і відпочинку, а також прийом ліків лише за призначенням лікаря.

Якщо дійсно хочете допомогти печінці, вакцинуйтеся від гепатитів А і В - і таким чином профілактувати цироз, рак або фульмінантну (миттєву) недостатність органу.

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