Разрекламированные лекарства, которые воруют ваши деньги и ничего не лечат

Среди фуфломицинов есть целая "линейка" препаратов, которые с экранов телевизоров или витрин аптек обещают нам восстановить печень, если переели, перепили, отравились или пьете антибиотики. Но на самом деле так называемые "гепатопротекторы" ничего не лечат, а только выкачивают наши деньги.

Об этом в Instagram рассказала Ирина Платонова, детский врач, невролог.

Что такое эти гепатопротекторы

Гепатопротекторы - это такие воображаемые лекарства, которые якобы помогают восстановить печень. Однако гепатопротекторов не существует.

Этим препаратам приписывают такие чудодейственные свойства как восстановление печени, минимизация вредного воздействия лекарств.

Интересно, что гепатопротекторов нет ни в одном протоколе лечения и даже больше - в англоязычной медицинской литературе даже нет такого понятия.

Гепатопротекторы назначают при:

Приеме антибиотиков, противогельминтных, химиопрепаратов - якобы, чтобы "поддержать" печень.

Во время или после вирусных инфекций: ковид, ротавирус, инфекционный мононуклеоз. Действительно, печень может реагировать повышением цитолитических ферментов АЛТ и АСТ, однако это проходит самостоятельно через несколько недель после болезни.

После праздников или других "нагрузок" на печень.

При плохих анализах по разным причинам.

При подтвержденных заболеваниях печени.

Список этого лекарства всем хорошо известен:

Галстена

Глутаргин

Гептрал

Антраль

Гепабене

Эссенциале

Карсил

Как помочь печени

Для этого органа, как и для всего организма, полезны сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, здоровый сон, дозировка времени активности и отдыха, а также прием лекарств только по назначению врача.

Если действительно хотите помочь печени, вакцинируйтесь от гепатитов А и В - и таким образом профилактировать цирроз, рак или фульминантную (мгновенную) недостаточность органа.