Розпухло обличчя, весь час мучається. Що сталося із зіркою "Маски-шоу", яка зрадила Україну

Зірка "Маски-шоу" Евеліна Бльоданс заявила про жахливі наслідки після публічної підтримки співачки Алли Пугачової, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхала з Росії.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: росЗМІ, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме сталося з артисткою.

Що трапилось із Бльоданс

Нещодавно Евеліна Бльоданс дала інтерв'ю кореспондентам російського пропагандистського видання "Московський комсомолець", у межах якого заявила, що чекає на повернення Примадонни - Пугачової - до Росії з Ізраїлю, де та перебуває нині.

Така позиція, на думку жінки, справила ефект бомби, що розірвалась.

Кількість негативних коментарів після виходу інтерв'ю зашкалювала. Крім того, у зірки "Маски-шоу" почалися проблеми зі здоров'ям. Саме тому вона не виключає - її могли зурочити.

За словами артистки, її обличчя дуже розпухло.

"Особливо сильно турбують очі. Вони почервоніли й дуже болять", - додала вона під час розмови з журналістами.

Жінка розповіла, що звернулася до лікаря, але він "також не може поставити точний діагноз".

"Каже, що не виключає алергію чи кон'юнктивіт", - уточнила вона.

Крім того, Евеліна попросила своїх шанувальників помолитися за неї.

Обличчя Бльоданс (фото: росЗМІ)

Що потрібно знати про Бльоданс

Евеліна Вісвальдівна Бльоданс - російська акторка й співачка, яка з 15 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Вона народилась 5 квітня 1969 року в Ялті у латисько-єврейській родині. Заявляє, буцімто має титул графині.

Широку популярність "в народі" отримала під час показу численних серій короткометражного серіалу "Маски-шоу" на початку 90-х років.

Евеліна Бльоданс (фото: instagram.com/bledans)

У 2015 році Бльоданс заявила, нібито Крим ніколи не був українським. Анексію півострова у 2014 році жінка називає поверненням його до складу РФ та вважає позитивним фактом.

В цілому підтримує дії та політику країни-агресора, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці.